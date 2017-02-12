Önce Türkçe Öğrendi Şimdi Arapça Öğretiyor

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12.02.2017 20:09
Önce Türkçe Öğrendi Şimdi Arapça Öğretiyor
Suriye'de annesini kaybettikten sonra Kilis'e gelen Gufren Duden, Türkçe bilmemesi nedeniyle yaşadığı sıkıntıları çözmek için gittiği kursta Türkçe öğrendi ve Kilisli kadınların Arapça öğretmeni oldu.

Suriye'deki savaşta babasını kaybeden, ardından uzun bir süre annesiyle Halep'te yaşayan 37 yaşındaki Gufren Duden, annesinin vefatının ardından 5 ay önce Kilis'e yerleşti. 

Halep'teki bir eğitim merkezinde okuma yazma bilmeyen kadınlara öğretmenlik yapan Duden, çok sevdiği mesleğini Kilis Belediyesinin açtığı sosyal tesiste sürdürme fırsatı buldu.

Arapça öğretmenliği yapabilmesi için Türkçe bilmesi şartı aranan ve Ruhizade Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezinde kısa bir sürede Türkçe öğrenen Duden, şimdi Kilisli kadınlara Arapça öğretiyor.

Duden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'e geldiğinde Türkçe bilmemesi nedeniyle şehir hayatına alışmada bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Kilisliler ve Suriyeliler arasında dilin önemli bir engel olduğunu ifade eden Duden, şunları söyledi:

"Kilisliler Suriyelileri kardeşleri olarak kabul etti ve 6 yıldır bizleri misafir ediyorlar. Ancak dillerimizin farklı olması günlük yaşamda çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Kilisli kadınlar Arapça'yı öğrenmekte çok hevesli. Temel Arapça dili eğitimleri veriyorum. Derslerimiz çok güzel ve eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Kilisli kadınlara Arapça öğreterek aramızda kaynaşmayı hedefliyorum." dedi.

"Suriyeli kardeşlerimizin dertlerini anlamak istiyorum"

Kursiyerlerden Büşra Kevser Şengül de Suriyeli öğretmelerinin Türkçe öğrenmesinin kendileri için güzel bir örnek olduğunu anlattı. Suriyelilerle iletişim kurmada yaşadıkları problemleri çözebilme adına Arapça kursuna başladığını dile getiren Şengül, "Benim bu kursa gelme amacım, Arapça öğrenip Suriyeli kardeşlerimizin dertlerini ve isteklerini anlayıp yardımcı olmak." dedi.

AA

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