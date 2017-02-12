Önce Türkçe Öğrendi Şimdi Arapça Öğretiyor
Suriye'deki savaşta babasını kaybeden, ardından uzun bir süre annesiyle Halep'te yaşayan 37 yaşındaki Gufren Duden, annesinin vefatının ardından 5 ay önce Kilis'e yerleşti.
Halep'teki bir eğitim merkezinde okuma yazma bilmeyen kadınlara öğretmenlik yapan Duden, çok sevdiği mesleğini Kilis Belediyesinin açtığı sosyal tesiste sürdürme fırsatı buldu.
Arapça öğretmenliği yapabilmesi için Türkçe bilmesi şartı aranan ve Ruhizade Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezinde kısa bir sürede Türkçe öğrenen Duden, şimdi Kilisli kadınlara Arapça öğretiyor.
Duden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'e geldiğinde Türkçe bilmemesi nedeniyle şehir hayatına alışmada bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Kilisliler ve Suriyeliler arasında dilin önemli bir engel olduğunu ifade eden Duden, şunları söyledi:
"Kilisliler Suriyelileri kardeşleri olarak kabul etti ve 6 yıldır bizleri misafir ediyorlar. Ancak dillerimizin farklı olması günlük yaşamda çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Kilisli kadınlar Arapça'yı öğrenmekte çok hevesli. Temel Arapça dili eğitimleri veriyorum. Derslerimiz çok güzel ve eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Kilisli kadınlara Arapça öğreterek aramızda kaynaşmayı hedefliyorum." dedi.
"Suriyeli kardeşlerimizin dertlerini anlamak istiyorum"
Kursiyerlerden Büşra Kevser Şengül de Suriyeli öğretmelerinin Türkçe öğrenmesinin kendileri için güzel bir örnek olduğunu anlattı. Suriyelilerle iletişim kurmada yaşadıkları problemleri çözebilme adına Arapça kursuna başladığını dile getiren Şengül, "Benim bu kursa gelme amacım, Arapça öğrenip Suriyeli kardeşlerimizin dertlerini ve isteklerini anlayıp yardımcı olmak." dedi.
AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Şeyh Muheyseni'den Türkiye Halkına Çağrı!
- Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!
- PYD/PKK; Rusya İle Esed, Fırat Kalkanı'na Karşı Hazırlık Yapıyor
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- “Ya Bizden Yanasınız Ya da Teröristlerden” Mantığından Farkı Ne?
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- ABD Medyasından Müslümanlara Ambargo
- Türk Büro-Sen Başkanına Silahlı Saldırı
- 'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
- Bahçeli, Neden 'Evet' Dediğini Madde Madde Açıkladı
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- Albayın Odasında İsim Listesi
- 'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
- Trump Yüzde 100 Japonya'nın Arkasındaymış
- Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!
- Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
- Myanmar’ın Arakanlılara Sistematik Tecavüz Kampanyası
- Troller Sorunu, FETÖ Mağduriyetleri ve AK Parti’ye Maliyeti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim