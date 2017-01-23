Önce Test Sonra Antibiyotik
Ankara’daki bir otelde düzenlenen “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı”nda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile, çocuk, kulak-burun-boğaz ve acil servis hekimlerine beta mikrobunu 5 dakikada saptayabilecekleri bir test temin ettiklerini belirtti. Akdağ, “Bu test sonucunda beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lâzım, değilse o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok.” dedi.
“Antibiyotiklere Dirençte En Kötü OECD Ülkesiyiz”
AA’da yer alan habere göre, Türkiye’de antibiyotiklerin çoğu zaman gereksiz biçimde kullanıldığının altını çizen Akdağ, bu durumda bakterilerin direnç kazandığını ve zatürre, menenjit gibi ağır hastalıklarda antibiyotiklerin etki göstermediğini ifade etti.
Akdağ, “Doktorlar, antibiyotik yazmak için adeta zorlanıyorlar. Yazmadıklarında eksik bir iş yapmış gibi düşünülüyor. Gereksiz kullanım nedeniyle bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesi bakımından OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Yanlış işitmediniz.” dedi.
Hastaların antibiyotiği kendi başına değil, doktorlarıyla görüşerek kullanması gerektiğini vurgulayan Akdağ, “Antibiyotik, ateş düşürücü ya da ağrı kesici bir ilaç değildir. Gerekenin aşağı yukarı iki misli antibiyotik kullanılıyor.” dedi.
“Cezalandırıcı Bir Yaptırım Düşünmüyoruz”
Akdağ, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gereksiz antibiyotik yazımı konusunda bir yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin bir soruya Akdağ, şöyle yanıt verdi:
“Uygulanan program açısından cezalandırıcı bir yaptırım düşünmüyoruz. Hızlı testlerin kullanımını Sağlık Bakanlığı’na ait kuruluşlarda gerçekleştiriyoruz. Özel sektör ve üniversiteler için de bunun gerekli olduğuna dâir bir genelge yaptık. Süreci takip edeceğiz. Gerekirse eğitimlerimizi tekrarlayacağız. Hızlı test ve yönlendirici bilgisayar programına rağmen uygunsuz antibiyotik kullanımını devam ettiren hekimlerimizi tekrar eğitime alacağız. Cezalandırıcı bir tavır belki en son düşüneceğimiz şey. Programın başlangıcında bunu düşünmüyoruz.”
Antibiyotik yazmayan hekimlere şiddet uygulandığına ilişkin bir soru üzerine Akdağ, ellerinde doğrudan buna yönelik bir veri bulunmadığını belirterek, “Böyle bir algının olması önemlidir. Bunun için bu hızlı antijen testini temin ediyoruz hekimlerimize. Böylece vatandaşa, ‘Sizde ya da çocuğunuzda beta varsa antibiyotik vereceğiz. Beş dakikanızı alacak.’ deme fırsatı doğmuş oluyor.” diye konuştu.
“Stok Yapıcı Bir Tavır İçine Girerlerse En Ağır Biçimde Cezalandırırız”
20 Şubat’tan itibaren zam geleceği için bazı depoların ilaç sıkıntısı yaratarak eczacılara ilaç göndermediklerine ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmesi sorulan Akdağ, “İster fabrikalar, ister ithalatçılar, ister depocular, ister eczacılar, kim ilacın vatandaşa ulaşmasına mani olucu, stok yapıcı bir tavır içine girerse biz bunu en ağır biçimde cezalandırırız. Sektörün böyle bir şey yapacağını genelde hiç düşünmüyoruz. Çok nadiren de tevessül edenler varsa da çok yakından takip ediyoruz. Elimizde gerekli araçlar, mevzuat var, hiç kimseye bu konuda müsamaha etmeyiz.” ifadelerini kullandı.
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