Önce Kendileri Öğrenip Sonra Ailelerine Öğretiyorlar
Siirt’te Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullar ile 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi’nde kendi dil ve müfredatlarına göre eğitim gören Suriyeli öğrencilere, “Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi” kapsamında yoğunlaştırılmış programla haftada 15 saat Türkçe eğitimi verilmeye başlandı.
Merkez Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, MEB’in görevlendirdiği 12 öğretmenin, Suriyeli öğrencilere Türkçe’yi yabancı dil metoduyla öğrettiğini söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Suriyeli öğrencilerin yaklaşık bir aydır Türkçe eğitimi aldığını ifade eden Süzgün, “Burada görev yapan 12 Türkçe öğretmenimiz sayesinde öğrencilerimiz çok iyi ve hızlı bir şekilde Türkçe’yi öğrenmeye başladı. Türkçe’yi iyi öğrenen öğrenciler, eğitimlerini sürdürdükleri devlet okullarında da artık yabancılık çekmiyorlar.” dedi.
“Velileri Bu Programdan Çok Memnun”
Öğrencilerin, öğrendiklerini ailelerine de aktardığını söyleyen Süzgün, şunları kaydetti:
“İyi bir şekilde Türkçe’yi öğrendikleri için ailelerine de yardımcı oluyorlar. Ailelerine rehberlik yapıyorlar ve onların da iletişim sıkıntısını gideriyorlar. Hem öğrencilerimiz hem velileri bu programdan çok memnunlar. Öğrencilerimiz proje sonunda Türkçe’yi çok daha iyi öğrenecek ve bu şekilde onların Türk eğitim sistemine entegrasyonu sağlanacak.”
“Türkçe Öğrenme Sıkıntımız Gideriliyor”
Merkez müdürü ve Arapça öğretmeni Suriyeli Hammud Elmatar, 3 yıldır faaliyette olan merkezde Türkçe eğitiminin yoğun bir şekilde verilmesiyle dil sorununun çözüme kavuştuğunu anlattı.
Daha önce Türkçe konuşabildiklerini ancak yazamadıklarını vurgulayan Elmatar, şöyle devam etti:
“Örgün eğitimde de öğrenemiyorduk. Bununla ilgili çok sıkıntılar yaşadık ama şimdi Allah’a şükür bu sıkıntı yavaş yavaş gideriliyor. Yeni programa göre bize öğretmen ataması yapıldı. Bu öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir programla Türkçe öğretiyor. Türkçe’yi öğrenen öğrencilerimiz de aile fertlerine Türkçe öğretiyor. Böylece tüm aile bireyleri Türkçe öğrenmiş oluyor.”
“Ailem de Türkçe Öğrendi”
Öğrencilerden Hamza Alhamad, Türkçe’yi kısa sürede öğrendiğini ve derste öğrendiklerini ailesiyle de paylaştığını belirtti.
Merkezde daha önce verilen Türkçe derslerinin yetersiz olduğunu aktaran Alhamad, “Türkçe dersi az olduğu için öğrenemiyorduk. Şu anda uzman öğretmenler bize haftada 15 saat Türkçe eğitimi verdiği için daha iyi öğreniyoruz. Eve gidince ailemle Türkçe kitap okuyoruz. Bu sayede ailem de Türkçe öğrendi.” şeklinde konuştu.
“Hayatımız Daha da Kolaylaşıyor”
Hamza Alhamad’ın babası Muhammed Beşir Alhamad, oğlu Hamza’nın okulda öğrendiği bilgileri eve dönüşünde kendisine öğrettiğini ifade ederek, “Suriye’de 13 yıl avukatlık yaptım. Savaş başlayınca Türkiye’ye geldik. Burada bir hastane kantininde çalışıyorum. Oğlum Hamza okulda öğrendiklerini bize de öğretiyor. Böylece biz de Türkçe öğreniyoruz. Bu şekilde burada hayatımız daha da kolaylaşıyor.” dedi.
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