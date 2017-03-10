Omuzunda YPG/PKK Arması Taşıyan Rus Askerler

»Ana Sayfa»Suriye
10.03.2017 09:27
Omuzunda YPG/PKK Arması Taşıyan Rus Askerler
Daha önce Suriye'de bulunan ABD özel birliklerindeki bazı askerlerin kollarına taktıkları YPG arması ile verdiği pozlar hala güncelliğini korurken şimdi de SDG arması takmış Rus askeri görüntülendi.

Suriye'de, daha önce bazı Amerika askerlerinin kollarına YPG arması takmasından sonra bu kez Münbiç'te bulunan bir Rus askerinin, YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arması taktığı belirtildi.

Suriye'de yayımlanan Al Masdar gazetesinde yer alan habere göre, Suriye ordusu Münbiç'teki köyleri Münbiç Askeri Konseyinden devralmaya başladı.

Suriye'de yayınlanan Al Masdar gazetesinde yer alan haber ve fotoğraflara göre, Rusya ile YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi arasındaki anlaşmanın ardından, Suriye Ordusu Münbiç'teki köylerin yönetimi ve savunmasını devralmaya başladı. 

Türkiye'nin, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesini istemesi ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusunun Münbiç'e ilerlemesi üzerine Rusya'nın aracılığıyla DSG'nin kimi köyleri Suriye Ordusu'nun kontrolüne devretmeyi kararlaştırılmıştı. Al Masdar'da yer alan habere göre, Münbiç Askeri Konseyi'ne bağlı silahlı güçler ve DSG köylerden ayrılırken, Rusya özel kuvvetleri ve Suriye Ordusu söz konusu köylerin yönetimi ve savunmasını devraldı. Devir işlemi kapsamında Münbiç'in Kur Huyuk, Kurt Veyran, El-Bughaz, Ebu Hayc ve Cubb El-Hamra köyleri Suriye ordusuna teslim edildi.

Haberde, köylerin Suriye ordusuna devredilmesi sırasında Rus özel birliklerine bağlı bir askerin koluna YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin armasına taktığı görüldü. Daha önce de Suriye'de bulunan ABD özel birliklerindeki bazı askerler kollarına YPG arması takmış ve bu Türkiye ile Amerika arasında gerileme yol açmıştı.

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Kaynak: T24, Ensonhaber

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