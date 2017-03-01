Ömer Muhtar’ın Son Silah Arkadaşı Vefat Etti

»Ana Sayfa»Libya
01.03.2017 17:47
Ömer Muhtar’ın Son Silah Arkadaşı Vefat Etti
İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden “çöl aslanı” lakaplı Ömer Muhtar’ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi vefat etti.

İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden “çöl aslanı” lakaplı Ömer Muhtar’ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi, 110 yaşında el-Beyda kentinde hayata gözlerini yumdu.

Libya’nın el-Beyda kentinde 1907’de doğan el-Berasi, ülkenin 1951’de bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kral olarak göreve başlayan I. İdris’in geldiği Senusi ailesi ile tarihî ilişkilere sahip el-Berasi kabilesine mensuptu.

Abdurrazık Cilgaf el-Berasi, Libyalıların işgal güçlerine karşı başlattığı mücadelede Ömer Muhtar’ın yanında yer almıştı.

Ömer Muhtar Kimdir?

Ömer Muhtar, Libya’da İtalyanlara karşı direniş hareketinin önderliğini yaptı. Muhtar, İtalyanların 1911’de Libya’ya çıkarma yapması üzerine Osmanlı subayları ve Senusi şeyhi Ahmed eş-Şerif es-Senusi önderliğinde başlayan direniş hareketine gönüllü olarak katıldı.

Osmanlı Devleti’nin Libya üzerindeki hâkimiyetinin resmen sona ermesinin ardından da Ömer Muhtar, 1922’de İtalya’da iktidara gelen faşistlerin Libya’yı sömürgeleştirme politikasına karşı yeni bir direniş hareketi başlattı, aşiretlerden topladığı gerilla güçleriyle başarılı baskınlar gerçekleştirerek İtalyan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi, direnişini 1931’e değin sürdürdü.

Muhtar, 11 Eylül 1931’de bir çarpışmada yaralanarak İtalyanlara esir düştü ve bir savaş mahkemesince ölüme mahkûm edilerek, Saluk’ta aynı yıl idam edildi.

Kaynak: AA

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