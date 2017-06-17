Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın Tutuklandı

Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki karar yüzüne okundu.

AA’da yer alan habere göre, Kavurmacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Gülen örgütünün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kavurmacı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Hüseyin Çapkın da Tutuklandı

Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen İstanbul Emniyet’in eski müdürü Hüseyin Çapkın hakkındaki karar yüzüne okundu.

Çapkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen örgütünün mülkiyedeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul’un eski valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet’in eski müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu, 13’ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Çapkın ile Denizli’nin eski valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Çapkın, dün akşam saatlerinde avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olmuş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.