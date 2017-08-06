Ölen Yemenlilerin Sayısı 11 Bini Aştı

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, ülkede 2015 yılının başından bu yana 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ehram el-Arabi dergisinin Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği seminerde konuşan Asker, "2015 yılının başından bu yana ölen Yemenlilerin sayısı 11 bin 251'e ulaştı. Bunlardan bin 80'ini çocuk 684'ünü kadınlar oluşturuyor." dedi.

Asker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017'de 500'den fazla sivil ile 8 basın mensubunun öldüğü, gazeteci Yahya el-Cubeyci'nin idam cezasına çarptırıldığı, aralarında Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur'un da bulunduğu 18 bin 734 kişinin kaçırıldığı ya da zorla kaybedildiğini bakanlık olarak tespit ettik."

Yemenli Bakan, kaçırılanlardan kaçının serbest bırakıldığıyla ilgili ise bilgi vermedi.

Başbakan Ahmed bin Dağr, geçen ay Husilere ait hapishanelerde tutulanların sayısının 3 bini aştığını duyurmuştu.

Husiler, aralarında başkent Sana'nın da olduğu pek çok ilde 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolü elinde bulunduruyor.