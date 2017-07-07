Okuyucularla Hasbihal..

(‘Bir m.vekili nasıl tutuklanır mı dediniz?’ başlıklı ve19 Haz. tarihli yazı etrafında..)

-Sinan Aslan / 20 Haziran, Enis Berberoğlu ile Adnan Menderes arasındaki alakayı ben anlamadım.

*SEÇ: Sinan isimli arkadaşa: İki kişi arasında bir alâka kurulmuyor.. Vekil hapsedilirken değil, başvekil bile idam edilirken, o idamlara alkış tutan bir taifenin daha nice tutarsızlıklarına da değinildikten sonra, şimdi, bir m. vekilinin ağır bir suçlamadan dolayı 25 sene hapse çarptırılması karşısında, adalet diye feryad edilmesindeki tutarsızlık anlatılmaya çalışılmıştır. Kaldı ki, başka m.vekilleri tutuklanırken sesini çıkarmayan ve 'yıllardır dokunulmazlıkların kaldırılması için' kampanya yapan bir taife, kendilerine iğne batınca feryada başladı.. Kaldı ki, henüz istinaf ve temyiz süreçleri de varken..

-bir gurbetci / 21 Haziran, Bu Trump denen tüccardan çok umudum var.

İnşaallahamerikada bir iç savaş çıkarır da tüm diğer ülkelerde yaptıklarını kendi ülkesinde de yasarak görürler.

Faruk PAK / 19 Haziran, İşin ilginç yanı Katar'ı terörizme destek vermekle itham eden USA nın, Katar'a silah satmakla kendisinin de bu desteğe ortak olduğu... Tabi USA'nın gerçekten terör örgütü olan örgütlere (PKK/PYD/YPG...v.b.) verdiği aşikarane yardım varken bu bir şey değil. Demek ki neymiş mesele terör merör değilmiş. Mesele tamamen ekonomik çıkar. Yoksa bütün düny da bilir ki hiç şiddete bulaşmamış İhvanın terör örgütü olmadığını... Yada ülkesinin savunan Hamas’ın terör örgütü olmadığını. Ama bu yapıların emperyalist ülkelere ve işbirlikçilerin çıkarına hizmet etmeyeceklerini de bilir ... Mesele bu..

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‘İran füze saldırsıyla neyi hedefliyor?’ başlıklı , 21 Haz. tarihli yazı etrafında..

-A111-rumûzuyla yazan okuyucu: Hüsnü Mübarek iyi birisi mi yani?

*SEÇ: Bir diplomatik problemin çözümü konusunda bir örnek verilirken, HusniMubarek’in bir hareketi hatırlatılınca, onun iyi veya kötü birisi olduğuna dair bir görüş de mi belirtilmiş oluyor?

-Hüseyin Belgi / 21 Haziran, (Nasıl yani? Kendinize yönelik bir tehlike hissederseniz, oraları da mı Suriye’de olduğu gibi füzeyle vuracaksınız?)- ifadenizin Muhsin Rizainin söyledikleriyle hic bir alakasiyoktur..Söylenenlerden böyle bir soru sorulmasi mümkün degildir.Eger bir saldiri olursa misliyle cevap verilecektir deniyor.Süphe ve hissiyatla degil. 30 sene önceki Hürmüz bogazindagerceklesen olay mazidir. Iran su anda kendi gelismis teknolojisini üretecek duruma coktangelmistir. Su an ister kabul edin ister etmeyin Iran kendisi ve etki alaniacisindan dünyadaki en büyük Islamigüctür. Zaten Emperyalist ve Siyonistlerde bunu müslümanlardan daha iyi biliyorlar.

Zaman daha fazla gecmeden Basiret ve Feraset ve gafletten bu Müslümanlariuyandir Ya Rabb...

*SEÇ:Hüseyin Belgi isimli arkadaşa: Yazıda aktarılan o görüşler Muhsin Rızaî'nin değil, onun sitesinde (tabnak'da) yayınlanan ve Ortadoğu Meseleleri uzmanı diye tanıtılan Mustafa Necefî'nin görüşleridir.

O sözlerden öyle bir mâna çıkmazsa, o zaman o başkentlerin isminin orada zikredilmesinin sebebi ne oluyor?

Benim orada söylediğim, bu gibi maddî ve teknolojik güçlere dayanılmasının çok sağlıklı olmadığı ve bu tehdid yolunun çıkmaz olduğudur.

Hürmüz Boğazı'nda 30 yıl önce yaşananların mazide kaldığı ve şimdi çok güçlenildiği iddianıza gelince..

Teknolojik gelişmeler ve güçlenmeler tek taraflı olmuyor. Bakınız daha geçenlerde, Yemen'de Husî'lere verilen füzelerden birisi Suud rejiminin Taif şehrini hedef alarak fırlatıldı, ama o füze, Mekke hava sahasının üzerinden geçmeden, 70 km. ötede havada patlatıldı.

yani teknolojik gelişmeler tek taraflı ilerlemiyor..

Bu gibi güç gösterilerinin müslüman coğrafyalarını birbirine kırdırmaktan başka bir neticesi olmayacak ve ancak emperyalist- şeytanî güçleri sevindirecektir.

-Ebu Ali / 05 Temmuz,Saladdin bey, başkentlerin isimlerinin o yorumda zikredilmesi, o başkentlerde teröristlerin eylem düzenledikleri içindir, yoksa o başketlere de suriyedeki teröristlere yaptığımız gibi aynısını yaparız anlamında değil..

Ne biçim anlıyorsunuz ya, gerçekten çok şaşırdım böyle anlamanıza..

Bazı yorumlarını görüyor hayret ediyorum. Tayyib beyinizi savunmak için onun bütün adaletsizliklerini görmezlikten geliyor hatta onları savunuyorsunuz.

*SEÇ:Ebu Ali efendi, ben sizin deyiminizle ‘Tayyib Beyimizi’ savunmak için değil, doğru olduklarına inandıklarımı yazıyorum ve bunlar onun görüşleriyle de örtüşebilir. Sizin de kendi görüşlerinizi yazdığınızı, başkalarının savunuculuğuna çıkmadığınıza inanmak isterim.

-Yusuf xarzi / 22 Haziran, Senin o gelişmiş silahları olan sözde islam ülkesi dediğin tövbe hiç görmedik kafirinesiyonist köpeklerine silahları çevirdiğini. Tek yaptığı sünnimüslüman kanı dökmek..

-bir gurbetci ; 22 Haziran, O teknolojik gücü olduğu için mi Suriye'de işi beceremeyince Rusya yı biz ikna ettik diyerek Suriye ye daldirdilar.

Emperyalist ve siyonistler bildiği için mi Suriye'de hiç bir zorluk la karşılaşmadan hem amerika hem de Rusya tarafından göz yumularak işler çeviriyor.

Münbice gidecekken bizim önümüze dikilen amerika ve Rusya İran'a hiç bir sorun çıkarmıyor.

Yani İran bir truva atidir. Ama biz yinede tüm iyi niyetimizi koruyarak onları tamamen kafirlerin oyuncağı yapmamanız gerekir.İçlerinde Caferi olan sia kardeşlerimiz de var.

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(Adalet, çelişkiler yumağı ardınca koşmak mıdır? konulu ve 23 Haz. tarihli yazı etrafında..)

-nur / 24 Haziran,dengeli ve güzel yorum yapmak isteyenler yazilarin hepsini okuyup öyle yapsinlar tek yaziuzerinden eleştirmesinler..

-Abdurrahman / 23 Haziran,Selahaddin abinin son zamanlardaki yazilarinin bir cogundagecmisin (yada muhalefetin) hatalariniyazip bugün yapilanlari temize cikarmayacalismasini kendisine yakistiramiyorum.

Bugünlerde yapilan adaletsizlik ve haksizliklarkarsinda, hukuk ve adaleti aramak Kilicdaroglunakaldiysa, bu bile bizler icin büyük bir utanctir.

-memed / 22 Haziran, (... )Ne zaman bu islami kesim bu hukusuzluğu bu çürüme ve yozlaşmayı görecek Allah aşkına..Bu nasıl bir körlük..CHPni kötü olması AKP nin yaptıklarını temize çıkarır mı? Bu nasıl bir mantık örgüsü?

-Mümin / 22 Haziran, Selahaddin abi biraz da adaletin AK Partiye ve Erdoğan'a bakan yüzünü de biraz eşeleseniz. Çünkü bunları sizin gibi insanlardan duymaya ihtiyacı var.

*SEÇ:Abdurrahman, Memed ve Mümin isimli okuyuculara: Üçünüzün de eleştirileri aynı minval üzere..

15 Temmuz'dan sonraki uygulamalarla ilgili olarak bu zamana kadar, ilki 15 Temmuz'dan 6 gün sonra, 21 Temmuz'da olmak üzere, 8-9 yazı yazdım, uygulamaların haksızlıklara, adaletsizliklere varabileceğine dair.. Anlaşılan, o yazıları okumamışsınız ya da sizin istediğiniz ölçüde bulmamışsınız.. Bu da olabilir. ama yanlış olan, sanıyorum ki, birilerine nasıl ve hangi yönde yazması gerektiğine dair temennileri veya istekleri dile getirmektir.

Bu kardeşiniz, ne Hükûmetîn alkışçısıdır, ne de okuyucudan alkış bekleyen birisidir. Doğru olduğuna inandıklarını yazmaya çalışır. Kalemini iktidar sahiblerinin emrine de vermez, okuyucu alkış ve beğenilerine de.. Bir istismarcı siyasetçinin kitleleri adalet gibi inancımızdaqki yeri yüksek bir kavramla kandırmaya kalkışması karşısında, günlük bir gazetenin sütunundan, aldanabilecek kimselere bazı çelişkileri hatırlatmakta na zarar var? Sadece siz değilsiniz ki okuyucu.. Üstelik de birielerinin seviyesine hitab etmek durumunda da olmayabilirim. Hele de, iğne sadece kendi m.vekiline batınca adâlet diye ayağa fırlayan taifenin milletimize 90 yıl boyunca neler çektirdiklerini az-biraz bilenler herhalde, bu adâlet isteğinin bir zulüm düzenini muhkemleştirmek için olduğunu anlayabilirler.

-Misafir / 23 Haziran,Kusura bakma Selahaddin abi ancak bende Abdurrahman, Memed ve Mümin kardeslerimizekatiliyorum. Dogruduryazdin ve elestirdin su anki uygulamalari ve adaletsizlikleri. Ama ne yaziktir ki (kafayi kuma gömmeye gerek yok) millet iktidarinadaletsizligindendolayi KK gibi birine bile teveccüh edebiliyor. Su anki iktidarinadaletsizligi devam ettigi sürece sizin gibilere düsen sürekli iktidarielestirmekolmalidir ki, kendilerine kismende olsa cekidüzen versinler. Yoksa kartopu durmadan büyüyor...

-ahmetavsar / 23 Haziran, abdurrahman, mumin, sizin kafanıza göremi yazı yazılması lazım, ben yazılarını düzenli okurum eskiden beri..sizde düzenli okusanız dediğiniz meselelerdende bahsettiğini anlayacaksınız

-YOLCU / 23 Haziran, Çoluk çocuk demeden binlerce insan mağdur edilmedi mi Feto ilişkisi var diye!

Bunun dışında islami kesime yapılan gözaltılara ne demeli...

Adalet kişilere göre değil Hakka göre olmadıkça kim yaparsa yapsın adil olamayacaktır

Adalet islam ile olur, çürümüş kokuşmuş demokrasiniz ile değil...

(Gözü kararmış bir düşmanlık, hele de Müslümanlar arasında..başlıklı ve 24 Haz. Tarihli yazı etrafında..)

-Hüseyin Belgi / 24 Haziran, Suuda ve Vahabilige gereken yanitlarinsimdiye kadar verilmemesi ve Mekke ve Medinenin hala bunlarin kontrolünde olmasi Müslümanlar icinacik bir Zuldür. Birinci Kible Siyonist isgalaltindasimdikiKible ise TekfirciVahabi Siyonist isgalaltindadir. Simdiye kadar Suud binlerce kez satilmisligini Islama düsmanligini ispat ettigi halde garip olarak Müslüman Kamuoyundan gerektigi kadar tepki almamistir. Ilkesel olarak meselelere bakilanabilseSuudun o muazzam zenginligininnasil Emperyalist ve Siyonistlere peskescekipIslamin aleyhine kullandigini ayan beyan görülecektir. Suudla ilgili meselelerin Iran ve İhvan üzerinden okunulup piyasaya sürülmesi bile" ipe un sermektir". Suud Emperyalizmin ileri karakolu olarak Hicazda Fitne üretme merkezi olarak calismaktadir.

-bekir ziya / 24 Haziran,Ummetinbasina bela olan bu iki asirici ucun (şiilik ve vehhabîlğin) artiksirtimizdanatilmasi zaruret haline gelmistir. Mutedil cizgi olan ehli sunnet ilkeleri benimsenirse bir cikis yolu yakalanabilir. Mezhepcilikgudusuyledegil, tarihi gerceklerle soyluyorum ki, ehli sunnetcizgisi ve ictihad bilinci birlik yolunda en etkili yol olacaktir.

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‘Bayramda çocuklar eğlensinler; ama, yetişkin Müslümanlar?’ başlıklı,

26 Haz. tarihli yazı üzerine

-Faik Kaynak:/ 26 Haziran,Bu bayram belkide biz Müslümanlar için fırsat olacak;

1- Küçük çocukların doyasıya eğlenerek tadını çıkartmaları,

2- Büyüklerin de "tefekkür ederek " ümmetin bu perişan halden Nasıl kurtulacağına dair kafa patlatmaları,

3- Çözüm reçeteleri sunmaları,

4- Bu konuda projeler geliştirmeleri olacaktır !..

-mnuh / 26 Haziran,"TabiatiyleSuûd konusunda görüş belirtmekle İran hakkında görüş belirtmek aynı şey değil.. Çünkü, Suûdî rejimi bir hanedandan ibaret.. Kişi onlara tarafdar veya karşıt olabilir. Ama, İran denilince bir coğrafya.. Bir coğrafyaya dost veya düşman olmanın bir mantığı yoktur. "

Dogrusu tam olarak anlayamadim, neden Suud ya da Iran konusunda görüs belirtmek ayni seydegil, ikisinde de bir idare var bir de halk...

*SEÇ: Birisi bir ülkenin değil, bir hanedanın adı.. Öteki, bir coğrafya ve ülkenin adı..

-B. Ziya: 27 Haz.,Bu iki asiriuc asla kapismaz, inanmiyorum. İran İsrail'e de 40 yildir meydan okuyor ama su ana kadar birseygormedik. Arabistanla daha dun baslayanhirlasmalar da en az bi 30 yilsurer! İran ve Suudkuyrugusomuruculerekaptirmis zaten, onlarisavastiripkontrolu kaybetme riskine girmezler. Asil hedef Turkiye'dir ve Suriye sinirindayapilanyiginaklar bir savasin ayak sesleridir. İran ve Suud'agozumuzucokyaslastirmadan kendi dertlerimize odaklanalim bence.

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‘Evet, adalet, amma, tarih geç kalanı affetmiyor..’ başlıklı ve 28 Haz. tarihli yazı üzerine..

-Salih güler norşini / 28 Haziran, Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Tarihmuslumanlara yapılan zulüm leri asla ve asla unutmaz ,bir de zalimlikler ve gadarlıklar ben Müslümanım diyen birisi tarafından yapılmışsa o hiç ve hiç unutulmaz.Yezid ve avaneleriunutulmadiğıgibi.Çagdaşyezidler de ırak ta ve Suriye de yaptiklarindan dolayı unutulmaz inşaAllah.(الهم قهر عدوك و عدونا وعدو الجميع المسلمين والمجاهدين في اقطار الارض المغاربها والامشارقها امين.Selam ve dua ile

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(Yetişin ey ‘taife-i laicus’, eğitim varsayım temelinden kurtarılıyormuş..’ başlıklı

ve 29 Haz. tarihli yazı üzerine:

-Metin Ersőz / 29 Haziran, Evrim varsayımının okutulmaması gűzel bir gelişme. Ancak bu eğitimdeki geri kalmışlığı örtműyor. Başı açığı başı örtűlűsűyle, namaz kılanıyla dine karşı çıkanıyla sorgulamayan ve okumayan bir toplum yetişiyor. Cami imamına sorun istiane nedir sőylesin. iddia ediyorum Fatihanın anlamını bilmeyen imamlar var. Dahası şivesi bozuk Tűrkçeőğretmenleri, Matematikten anlamayan asıl mesleği műzik olan sınıf őğretmenleri, namaz kılmayan din őğretmenleri, işinin namaz kıldırmaktan ibaret olduğunu zanneden imamlar. İlahiyatı ve hatta űniversiteyi meslek için okuyan gençler. Eğitim hababam sınıfı olmuş, evrimi okutsan ne olur yaratılış teorisini okutsan ne olur?

-Sümeyye Güler / 29 Haziran, Laikleştirilmiş evrim anlayışı islam düşmanlarının en büyük silahıdır. Fakat evrim genel olarak insan doğasında vardır. Öyleki kuran-i kerimde 'O, sizi pıhtılaşmış kandan yarattı' denmiştir. Bunun anlamı nedir, burada sadece bizim yaratılışımızdaki ana maddeye mi değinilmiştir. Yoksa şu an vücudumuzda ki onlarca sistemin nasıl bu hale geldiğine mi dikkat çekilmek istenmiştir? Tartışılır...

Belirtmek isterim ki insana, bilime dinimiz üzerinden saldırıp biz müslümanları bağnaz ve cahil gösteren bir kesim var. Şu an sorsanız ömrümde bir kitap okumamış, Kuran'ın belkide manasından bile haberdar olmayan adamın birine, evrim yok, kim söylemişse kafirdir! İslama aykırıdır! Der. Duşunmezki acaba o kadar okuyan adam(darwin) ne demek istiyor. İşte biz böyle köreliyoruz. Islam sorgulama dinidir geleneksel bir hazıra konma dini değil Neyse uzatmayayım. Efendim yazınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Iyi bir makale, bilgin bir insan olduğunuz anlaşılıyor..

-ahmet / 29 Haziran,m.islamoğlutv de evrimi inkar etmek sünnetullahı inkar etmektir dedi şaşırdım kaldım Kuran’da evrim vardır dedi. cenan taslamamda evrim vardır dedi

*SEÇ: Sümeyye Güler ve Ahmed isimli yorumcu kardeşlere: Evrim konusunun genelde basit bir düşünce olmadığı yazıda da belirtilmiştir.

Karşı çıkılan, ilmî denemelerle ortaya konulmuş bulgular değil, Darwin'in ortaya attığı ve insanın menşeinin maymun olduğu şeklindeki teorisidir, varsayımıdır ve bunun bir gerçek gibi kabul edilmesi şeklindeki materyalist -laik dayatmadır.

Yoksa, evrim veya tekamül'ün varlığı, Kur'an'da yaratılışın tedricî olduğunda dair âyetlerle de kesindir ve müslüman bilginlerden İbnMisqaveyh, Darwin'den 600-700 yıl öncelerde yaratılışın tedricîliğini etraflıca ele almıştır.

Tekrar edelim, evrim görüşü üzerinde konuşmak ayrıdır, Darwin'in evrim teorisinin 'bilimsel sayılmak için kabul edilmesini şart olarak görmek' şeklindeki materyalist-laik dayatmacılık daha bir ayrıdır.

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