Okuyucularla Hasbihal..

(‘Bir m.vekili nasıl tutuklanır mı dediniz?’ başlıklı ve19 Haz. tarihli yazı etrafında..)

Belirtmek isterim ki insana, bilime dinimiz üzerinden saldırıp biz müslümanları bağnaz ve cahil gösteren bir kesim var. Şu an sorsanız ömrümde bir kitap okumamış, Kuran'ın belkide manasından bile haberdar olmayan adamın birine, evrim yok, kim söylemişse kafirdir! İslama aykırıdır! Der. Duşunmezki acaba o kadar okuyan adam(darwin) ne demek istiyor. İşte biz böyle köreliyoruz. Islam sorgulama dinidir geleneksel bir hazıra konma dini değil Neyse uzatmayayım. Efendim yazınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Iyi bir makale, bilgin bir insan olduğunuz anlaşılıyor..

- Sümeyye Güler / 29 Haziran, Laikleştirilmiş evrim anlayışı islam düşmanlarının en büyük silahıdır. Fakat evrim genel olarak insan doğasında vardır. Öyleki kuran-i kerimde 'O, sizi pıhtılaşmış kandan yarattı' denmiştir. Bunun anlamı nedir, burada sadece bizim yaratılışımızdaki ana maddeye mi değinilmiştir. Yoksa şu an vücudumuzda ki onlarca sistemin nasıl bu hale geldiğine mi dikkat çekilmek istenmiştir? Tartışılır...

-Hüseyin Belgi / 21 Haziran, (Nasıl yani? Kendinize yönelik bir tehlike hissederseniz, oraları da mı Suriye’de olduğu gibi füzeyle vuracaksınız?)- ifadenizin Muhsin Rizainin söyledikleriyle hic bir alakasiyoktur..Söylenenlerden böyle bir soru sorulmasi mümkün degildir.Eger bir saldiri olursa misliyle cevap verilecektir deniyor.Süphe ve hissiyatla degil. 30 sene önceki Hürmüz bogazindagerceklesen olay mazidir. Iran su anda kendi gelismis teknolojisini üretecek duruma coktangelmistir. Su an ister kabul edin ister etmeyin Iran kendisi ve etki alaniacisindan dünyadaki en büyük Islamigüctür. Zaten Emperyalist ve Siyonistlerde bunu müslümanlardan daha iyi biliyorlar.

‘İslam devleti idealinin bir gulyabanîye dönüştürülmesini engelleyemedik’ başlıklı ve 1 Temm. tarihli yazı üzerine..

-b. ziya / 01 Temmuz,Peydahlandigigunden beri gavura hizmet eden, cografyamizi daha kolay isgal ve dizayn etmekte bahane edilen bu karanlikcete, muslumanlarinDunyacapindaitibarsizlastirilmasindabuyuk rol oynadi kuskusuz. Fakat bundan daha beteri gozardi ediliyor. Bu ummetin liderleri ve alimleri gorevleriniyapmis olsa boylesiorgutler ortaya cikabilir miydi hic!?Gozumuzeİsid'icokyaklastirip da ardindaki asil musebbipleri kaybetmeyelim.

-Murat AYDOĞDU / 01 Temmuz, İdeallerini kaybeden her şeyini kaybeder.

Son zamanlarda olumsuz örnekler öne sürülerek Cemaat olmak kötülenmeye, herkes kendinden sorumlu diyerek 'emri bil maruf nehy'anilmünker' terk edilmeye, çocuklar kendi kararını versin diye nasihat, tembih ve terbiye terk edilmeye, İslam'ın toplumsal yönleri, adalet ve mücadele yönleri tahfife alınmaya başlandı.

Günümüzde insanı koyuna, tüketen piyasa hayvanına çeviren Liberal paradigma fıtratın, toplumun ve insan iradesinin en büyük düşmanı.

Devlet güç demektir, kuvvet demektir, toplumun organizasyonu, hak/hukuk, adalet demektir. Bireyselleşmiş pasif, sinik bir inanç inanç değil afyon'dur. İslam kötü olana taarruzu emreder. Yolu yordamı, metodu tartışabiliriz, kötü uygulamaları eleştirebilir, dışlayabilir, onlarla mücadele de edebiliriz ama bunlardan asla vazgeçemeyiz.

-Serkan kavak / 01 Temmuz, Isid ,kim tarafindankuruldu,bahsettiginizdusunceye sahip saf duygularla mikuruldu,yoksa kime karsi kuruldu ,boyle bakarsak daha anlamlikalir diye dusundum,

‘İslam devleti mi, Müslüman devleti mi?’ başlıklı ve 2 Temm. tarihli yazı üzerine..

-Adem Karaca / 04 Temmuz,Selahaddin abi. Işid hadisleri olarak meşhur olan hadisleri görmemiş olamazsınız. Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum.

*SEÇ:Özellikle çok muhkem olmayan durumlarda, mutlaka doğru imiş gibi, hadis diye almak yerine, ‘Hadis rivayetleri’ demek daha doğru olmaz mı?

-Rıdvan Kaya / 02 Temmuz,Hoşumuza gitmeyen, zarar verdiğini düşündüğümüz oluşumlar ardında yabancı eller arama eğilimi yaygın bir tutum. Sağlıklı sonuçlara yöneltmediği gibi, gerçeğin örtülmesine de sebep olabiliyor. Selahaddin Abi'nin komplocu yaklaşımların tutarsızlığına dikkat çekmesi önemli. Coğrafyamızda yaşanan korkunç olayların nelere yol açtığını görmek yerine kestirmeden 'yabancı güçler' arama çabasının sağlıksızlığı görülmeli.

Bu arada Selahaddin Abi'nin Taliban'ın gelişimine ilişkin olarak ABD'nin diplomatik destek verdiğine dair ifadesinin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Taliban'ın ABD tarafından şu veya bu zeminde destek gördüğüne dair iddialar bence söylentiden ibaret şeyler, somut deliller ortaya konmadan dillendirilmesini yanlış buluyorum.

*SEÇ: Rıdvan kardeşim, sadece Amerikan diplomatik desteği değil, Pakistan Askerî istihbaratınınetkisini veSuud malîdesteğini de açıkça belgeleyecek durumda değildim ve değilim. Ama, Mücahid teşkilatları, Sovyet Rusya’nın çekilmesinden sonra elele vermek yerine, iktidarı ele geçirmek için biribirlerinininboğsazına sarılıp yıllarca süren korkunç ve bir iktidar mücadelesine girince..Tâliban’ın, dünya Müslüman kamuoyunca duyulmasından 6-7 ay önce, bir anda ortaya çıkarılışı , ve120 kadar savaş uçağına bile kavuşturuluşunu güvenilir Afganlı kaynaklarından öğreniyorduk. Daha sonra Tâlibân’ın üst kademe liderleriyle 1998 Martında, Mescid-ul’Haraam’da günler boyu sohbetlerimizde de dinlediklerim benim için yeterli delildi.Türkiye’lisunnî bir Müslüman olanmuhatablarıylafarsça olarak rahat konuşuyorlardı. Hattâ,Amerikanın kendilerine karşı çıkmadığını söylüyorlar ve büyük kumandan AhmedŞahMesud’la hiçbir problemlerinin olmadığını belirtiyorlar ve ikna edin, gelsin , Emîr’imizebey’at etsin , kendisini Genelkurmay Başkanı yapalım diyorlardı. O neticeyi elde edemeyince, onu bombayla parçalatanların da (ve inşallah şehîd olmuştur) aynı örgüt olduğuna kesin delilim yoksa da, kaniim.. Yazdıklarımın hukuken geçerli delillere dayanması kolay değildir, ama, hesabını Allah huzurunda vereceğinin idrakinde olarak belirtmekte fayda mülahaza ettiğim kanaatlerimdir..

-serkan kavak / 03 Temmuz, sevgılırıdvan abı. bolgedekımuhalıflerıle konusunuz lutfen, surıyeyegıdıp gelen bırısısınız. sızde komplocu yaklasımdedınız ya. . muhalıflerın onunu kesmek ıcınısıdın nasıl anıdencıakrılıpmuslumanlara karsı kafırılanettırılereksavastırıldıgını ve muhalıflerınellerındendusencephelerdekıısıdcıleırn ne katlıamlaryaptırdıgınılutfenmuhalıflere sorun..

İSLAM adına çıkmış olan örgütleri iyi tahlil etmek ve doğru analiz yapabilmek adına;

1- Kuranlar kim,

2- Asıl murad edilen nedir,

3- Hedeflenen kitle

4- Güdülen Amaç

5-Yüklenen misyon,

6-Yönetici lider kadro

7- kimlerden oluşur,

8-Zamanlaması

9-zemin durumu

10- Konjöktür

11- Misyon,

12- Vizyon

Bu 12 maddeyi bilmemizde ciddi bir fayda görmemiz lazım !

Bugüne kadar ümmetin içerinden neşet eden yüzlerce örgüt kurulmuş, birileri hayat bulup devam etme şansı bulmuş ,bir kısmı da belli süre sonra miadı (yüklenen misyonu) tamamladığı için tarihe karışmıştır !

En bilinen ve kanlı eylemlere girişmekten imtina etmeyen ;

A- HizbulAH

B- Taliban

C- Deaş (Daiş / İŞID)

Bu üç örgütün ;

1-kimlerin eliyle ,

2-hangi amaç ve gaye için,

3-hangi Zaman ve zeminde;

kuruldukları, lider kadrolarına da bakarak teşhis koymamız, bizlerin doğru sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır !..

(‘Anlamıyor musunuz, mes’ele adalet değil..’ istismar.. ) başlıklı ve 3 Temmuz tarihli yazı üzerine..

-Masum GERÇEK / 05 Temmuz, Yazarın tesbitinekatılıyorum.Lügat parçalamaya gerek yok.İstismar da, Hainlerin de kimin yanında olduğu da ortada..Amma üzüntüm şu ki;bir yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir hainin ümüğü sıkılmış değil.İşte asıl adaletsizlik bu.

-Muhterem / 04 Temmuz, dün birini "veli" bugün ise aynı kişiyi "yalancı peygamber" ilan eden bir zihniyetten ne kadar adalet beklenir ki? Türkiye'de TAMAMEN DEĞİL AMA GENELDE Solcular, Aleviler, Kemalistler sadece kendileri için Adalet istediler. Son zamanlarda bu modaya Dinciler de (Dindarlar değil) bu modaya uydu. Kimse kendi zulmünden hiç bahsetmiyor, bir nasıl iflah olacaz?

-davut / 04 Temmuz, bizler muslumanlar olarak demokrasiyi topyekun reddediyoruz.ladiyoruz.dunyadaki ve turkiyedekisorunlarin parti ve demokrasi ile cozulecegineinanmiyoruz.tek yol islam.

-F. Kaynak/ 04 Temmuz, Bu süreçte adalet mekanizmasının iyi işlemediğinden, en çok şikayetçi olan bizleriz!

Hakikattir ki, FETÖ nün bu ülkeye verdiği en mühim zararı ADALET DUYGUSUNU zedelemesi ve GÜVEN BUNALIMI yaratması olmuştur !

-bekir ziya / 03 Temmuz,Bu ulkede adalet icinyuruyecek son kisi bile degildir KK. Yeni bir takim kumpaslar icinyurudugunu bilmek icin de derin analizlere ihtiyac yok. Bu demek degildir ki bizler adaletin isleyisinden memnunuz. Yazıda belirtildiği gibi binlerce bas verip sustugumuz adalete bir bas verdikleri halde bu kadar ses cikariyorlarsa, bizim durusumuzda bir noksanlik var demektir. Elestirilerimizi daha yuksek sesle yapacagiz ama adalet aradigini iddia eden bu sahtekarlarinajitasyonlarindan da beri olacagiz.

Sosyo-politik hâfızalar sıfırlanacaksa, kimden başlanmalı?’ başlıklı

ve 5 Temm. tarihli yazı üzerine:

-ömerbitlis / 05 Temmuz,

Adaletten bahsedenlerin hatırlaması gereken 33 şey...

1. Bir sabah aniden, aynı yerden emir almış gibi "irtica geliyor" diye manşet atan gazeteler.

2. Tek yönlü uçak bileti alabilmek için bugünkü parayla en az 500 TL ödenmesi…

3. Bol sıfırlı TL yüzünden bir ekmeği almak için milyonları bakkala bırakmak.

5. Tek şeritli dar yollar yüzünden hatalı sollama kazası ve ölüm haberleri

6. Üniversiteye başını örtme tercihi yüzünden alınmayan öğrenciler,

7. "Üst Düzey Komutan dedi ki…" başlığı ile yapılan Hürriyet gazetesi tehditleri

8. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın karşısına pijamayla çıkan medya patronu Aydın Doğan'lar...

9. İnançlılar ezilirken, millet direnirken "başörtüsü füruattır!" diyebilen cemaat lideri Fethullah Gülen.

10. Cumhura küs, kendine küs, asık suratlı Cumhurbaşkanı Evren'ler, Sezer'ler

11. Milletin seçtiği vekilin "haddini bildirin şu kadına!" diye meclisten zorla çıkarıldığı günler....

12. Masum ve mazlum insanları tek bir haberle intihara kadar sürükleyen Uğur Dündar

13. Milletin seçimi meclisin tercihini kaos diye tarif eden Genel Yayın Yönetmeni Özkök

14. Şehit oğlunun cenazesine bile alınmayan başörtülü anneler

15. Her günün rutini haline gelmiş 5-10 şehit cenazesi

16. Başörtülü diye hastaneye kabul edilmeyen hasta

17. SSK'da muayene olmak için günlerce sıra bekleyen, muayene olduktan sonra rapor almak için SSK doktorunun muayenesine rüşvet için "uğramak" zorunda kalan işçi

18. Başörtülü annesini, kız kardeşini, halasını, teyzesini evinde misafir edemeyen subaylar…

19. Başörtülü karısından boşanmaya zorlanan, bu da olmazsa işinden atılıp başka iş yapmasın izin verilmeyen askeri personel

20. Başörtüsünün üzerine peruk takarak başörtüsü değilmiş gibi yapmak zorunda kalan kamu personeli

21. Sadece şiir okuduğu için görevinden alınan "Muhtar bile olamaz!" diye mahkum edilen Tayyip Erdoğan

22. CHP'nin yönettiği İstanbul'da toplanmayan çöpler ve kokan Haliç...

23. Sahipleri tarafından hortumlanan bankalar ve vatandaşın bir gecede yarı yarıya fakirleşmesi...

24. Darbeye fetva veren, darbecilerin yanında boy gösteren Diyanet İşleri Başkanları...

25. Anadilini konuştuğunda terörist sayılan Kürtler...

26. İstanbul ve Ankara'da günlerce süren su kesintileri ve su tankeri peşinde

29. Halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na sövdüğü için ödüllendirilen küstah subaylar.

30. "Ugandalı çocuğa Türkçe öğretmenin neresi hizmet? Biz sömürgeci miyiz ki?" diye sorulduğunda linç edilen yazarlar...

31. Okul bahçesindeki büstü devirdiği için hakkında dava açılan, sahibi tarafından başka köye sürgün edilen Gülsüm ‘inek’....

32. 19 Mayıs törenlerinde kız çocuklarının etek boyu yeterince kısa değil diye afra tafra yapan, esip gürleyen Çölaşan'lar...

33. "Ordu göreve" diye çağıran rektörler, giyinme özgürlüğünü isteyen öğrencileri ikna odasına alan Serter'ler,,,

-Faik Kaynak / 05 Temmuz ,

Ömer kardeş şu 4 konuyu da ekleyelim dehafızalarımızdansilinmesin

1- Subaylar, elleri tetikte olan Erat nezaretinde gariban köylüleri (kadın-erkek - çökük-çocukları ) köy meydanında toplayıp; " necaset yedirme / üzerlerine idrar yapma/ cinsel taciz/ Onur kırıcı onlarca eylem ve söylemler ,

2- BAŞBAĞLAR katliâmı ,

3- Silvan SUSA KÖYÜ'nde cami içerisinde cemaatle namaz kılanları camide infaz eden PKK nin hain eylemi,

4- Sağlık Akademisinde 1. Ve 3. Olan başörtülü öğrencilerin; " ağızları kapatılarak, karga-tulumba halinde " protokolün talimatıyla diploma töreninden çıkartılması ..

-Tekiner Ersöz / 05 Temmuz,Yazarı, anlamakta zorlanıyorum..suya sabuna dokunuyor gibi görünse de aslında bağlı bulunduğu medya patronları nezdinde daha üst makamları incitmemeye çalışıyor. Bizler beklerdik ki, halka değil devlet büyüklerimize tavsiyelerde bulunsunlar. Sanki sılaya dönünce büyü bozuldu, cümleleri anlamını yitirdi, en azından benim beklemediğim yazılar kaleme almaya başladı.

Müslüman her zeminde hakkı ve adaleti savunmak zorunda değil mi? “abi”lerimiz bizlere iyi örnek olmuyorlar. Bizim ufuklarımızı daraltıyorlar. Bizleri “statüko”ya mahkûm etmeye çalışıyorlar.

Eleştiri ve özeleştiri oklarını kendimize çevirelim önce. Başkaları her türlü kötülüğü yapabilir, her türlü fuhşiyatı işleyebilir, her türlü fenalığı yapabilir; ama Müslümanın bunları yapma hakkı var mıdır? eğer böyleyse kimse kusura bakmasın “abi”lerimizin gölgesine ihtiyacımız yok.

*SEÇ:Yanlış birisinden yanlış beklentilere kapılanların hayal kırıklığı..Bu satırların sahibi ne kimseye yük olur, ne gölge ve ne de ‘abi’lik taslar.. Veher kim olursa olsun, kendisine söylenen tiptesipariş edilen yazılar yazmayı beceremez ve hele de, rakib dünya görüşüne sahib çevrelerin alkışına mazhar olacak şekilde yazmaktan dikkatle kaçınmayan çalışır ve içinde yer aldığı büyük Müslüman kitlenin günlük hayatının problemlerinden de kopuk yaşayamaz. Muhatabları, kendisi gibi sıradan Müslüman olanlardır; yüksek seviyeli oldukları anlaşılan ve tefekkürlerini zarafetle dile getirenler değil... Böyle bir cevabı yazmaya mecbur kaldığından bile hicab duyar..