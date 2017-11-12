Okurlar, Ekin Kitap Kafe’de “Kaçak Yolcu” ile Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile açılan Ekin Kitap Kafe’de, yazar Adem Özköse’nin sunumuyla “Kaçak Yolcu” kitabı üzerine söyleşi programı gerçekleştirildi.

Giriş konuşmasını Ahmet Maruf Demir’in yaptığı söyleşide, Adem Özköse, Kaçak Yolcu kitabını okurlarıyla birlikte değerlendirdi.

Münazara şeklinde gerçekleşen programda, Adem Özköse kendi kitabı özelinde gençlerin genel olarak kitapları eleştirel bir bakış açısıyla ele alamadıklarından yakındı.

Okuyucularından kitapları olduğu gibi kabul etmemeyi ve muhalif bir görüş ile okumalarını, daha çok eleştirel bir göz ile olayları ele almaları gerektiğini ifade etti. Bizi ilerletecek olan şeylerin yeni fikirlerin ortaya konulmasından geçtiğini kaydetti.

Programın akışında temel sorunun kendi değerlerimizi koruyamamaktan kaynaklandığı belirtildi. Kur’an-ı Kerim’de “dosdoğru ol” emrinin şiar edinilmesi gerektiği belirtilirken, Müslüman aleminin de gerilemesindeki en büyük etkinin bir diğer değerimiz olan “eminlik” vasfının kaybolmasından kaynaklandığı ifade edildi. İslam aleminin değerlerine sahip çıkması halinde kazanımlarının artacağı vurgulandı.

Özköse, “Din, insanı mükemmel bir şahsiyete yükseltir. Ancak yanlış ellerde gezildiği zaman da katil gibi aşağı bir kişiliğe indirgeyebilir.” derken, temel sıkıntılarımızdan bir diğerinin de “taassupluk” olduğunu vurguladı. Özköse, taassubun da daha çok milliyetçilik hastalığından kaynaklandığına işaret etti.

Akabinde İslam coğrafyalarındaki Müslüman grupların medyada olduğundan farklı gösterildiğine ifade eden yazar, İslami grupların bir Batılının gözüyle incelenmesinden ziyade daha çok Müslümanca bir bakış açısıyla ele alınmasının elzem olduğunu ifade etti.

Bir diğer değerimiz olan adaletin ancak tevhid üzerine inşa edilebileceğini, tevhidin aşındırılmasının adaleti de aşındıracağının kaçınılmazlığına değinen Özköse, peygamberlerin ortak daveti olan tevhidin öncelenmesi gerektiğini aktardıktan sonra sunumunu sonlandırdı.

Program sonunda yazarın Kaçak Yolcu adlı kitabı Ekin Kitap Kafe tarafından katılımcılara hediye edildi. Katılımcılar hediye edilen kitapları yazara imzalattıktan sonra ikram eşliğinde muhabbet etti.