Okullardaki Devamsızlık Sorununa “Uluslararası” Çözüm Arayışı

Türkiye, İspanya ve Bulgaristan işbirliğinde başlatılan “Early School Leaving” adlı proje kapsamında proje partneri ülkelerin milli eğitim müfettişleri, okullarda incelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerin okula devamını arttırmak amacıyla ortak çözüm önerileri sunacak.

AA’da yer alan habere göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, devamsızlığın birçok ülkenin eğitim sisteminde sorun oluşturduğunun altını çizerek, “Okula devamı arttırmak için birçok proje uyguluyoruz. ‘Eğitimde Mutlu Yarınlar’ projemiz dezavantajlı öğrencilerimizin eğitime katılımını sağlamak anlamında velileriyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmayı amaçlıyoruz. Bir anlamda sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek toplumla bütünleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz ve verim de aldık.” diye konuştu.

“Avrupa ve Asya’da da Sıkça Karşılaşılan Bir Problem”

İspanya Asturias Eğitim Müfettişleri Başkanı Cipriano Foyo ise okullardaki devamsızlığın uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği’nin (AB) devamsızlık konusunda yüzde 10’un altına inmeyi hedeflediğini aktaran Foyo, “Bu oldukça önemli bir problem. Sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa ve Asya’da da sıkça karşılaşılan bir problem. Bu problemin tek bir çözüm odağı yok. Hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de diğer katılımcıların da bu meseleyi ele alması lâzım.” değerlendirmesinde bulundu.