“Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”

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19.03.2017 12:11
“Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sorumlusu Andreas Schleicher, okulların gençlere dijital dünyada “neyin doğru neyin yanlış olduğunu” öğrenmeleri için ders vermesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) bağlı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sorumlusu Andreas Schleicher, okulların “yalan haberlerin” nasıl anlaşılacağına dair eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uluslararası eğitim değerlendirme testi olan PISA sınavlarında bundan sonra “küresel yeterliliklerin” de sınanacağını sözlerine ekleyen Schleicher, gençlerin sadece kendi görüşlerini duydukları sosyal medyanın ötesine geçmesi gerektiğini ve daha çok “fikir alışverişinde” bulunmaları gerektiğini söylüyor.

Schleicher, ayrıca, PISA testlerinin bundan sonra gençlerin “birbirine bağlı olan dünyaya uyum sağlama ve başka kültürlere açık olma” kabiliyetlerini de ölçeceğini ekledi.

“Eleştirel Düşünce”

Okulların gençlere dijital dünyada “neyin doğru neyin yanlış olduğunu” öğrenmeleri için ders vermesi gerektiğini söyleyen Schleicher, “Eskiden bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda ansiklopediye başvururdunuz. Oradaki bilgiye güvenebilirdiniz. Şimdi doğru bilgi verip vermediğini bilmediğiniz Facebook ve diğer sitelere gidiyorsunuz.” diyor.

Dubai’deki bir eğitim konferansında konuşan Schleicher, “eleştirel düşüncenin” önemine vurgu yapıyor.

“Yalan haberler” özellikle ABD seçimlerinde Facebook’ta dolaşan ve “doğru olmayan haberlerin” seçim sonuçlarını etkilediği iddialarının ortaya çıkmasıyla tartışma konusu olmuştu.

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