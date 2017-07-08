Okullarda Mescidi, % 1’lik Ateistlere mi Soracağız?

Ali İhsan Karahasanoğlu / Yeni Akit

Ateist Aydınlık’çılar diyorlar ki; “Okullarda zorunlu mescit ülkeyi böler.”

Okullara mescit yapılması zorunluluğu ülkeyi niye bölsün?

Dikkat buyrun..

“Okullarda mescide gitme zorunluluğu”ndan bahsetmiyoruz..

Mescide gitmek zorunlu değil..

Mescide gitmek isteyen varsa, onun gidebileceği bir mescidin okulda bulunması zorunlu..

Yoksa, namaz kılmayanlar, okulda mescit olsa bile..

Yine mescide gitmeyecek..

Kimse onları mescide gitmeye, namaz kılmaya zorlamayacak.

Ama yine de, inadına inadına “Zorunlu mescit böler” diyorsanız..

Biz de size şöyle soralım: “Okullarda mescit olmaması, ülkeyi bölmez mi?”

İşe bakın..

Mescit istemeyenlerin dediği olacak.. Mescit isteyen çoğunluk, mescit bulunmadığı için namazını kılamayacak.

Ve namaz kılmak isteyen çoğunluk, karşı kesimin dayatmasına katlanıp, bu duruma razı olacak!

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Aynı tartışma, 28 Şubat sürecinde başörtü için yapılıyordu..

“Başörtü yasağı kalkarsa, başı açıklar kendilerini bir baskı altında hissedecekler. Başlarını örtmek zorunda kalacaklar” deniliyordu..

Başörtü yasağı kalkalı yıllar oldu..

Böyle bir baskı hisseden var mı?

Böyle bir zorunluluk olduğunu iddia eden var mı?

Yok..

Demek ki, “özgürlük” gelmesini istemeyenler..

Akla ziyan yorumlarla..

Özgürlüklerin önünü tıkamak için..

Böyle hayali iddialarla..

Konuları sulandırıyorlarmış.

Ergenekon davası sanığı Fatih Hilmioğlu ve benzerlerinin yaptıkları gibi, “Başörtü yasağı kalkarsa, başı açıkların yüzüne kezzap atılacak” iftiraları ile, kendi dayatmalarını sürdürmek istiyorlarmış.

Ergenekon davası sanığı Kemal Alemdaroğlu ve benzerlerinin dillendirdiği, “Başörtü yasağı kalkarsa, başörtülü doktorlar olursa.. Hastanelerin acil servisine gelen erkek hastalara bakmayan kadın doktorlarla karşılaşır, insanların acil servislerde ölümlerine seyirci kalındığı günlere geçeriz”söylemlerinin hiçbir ciddiyeti yokmuş.

Başı açıklara kezzap atılmadığını da..

Hastanelerin acil servislerinde erkek hastalara bakılmadığı için ölen insanlar olmadığını da..

Şimdi yaşayarak görüyoruz..

Tabii bu arada..

Daha başörtü yasağının tümü ile kalkmadığı yıllardaki..

Konya’da bir başörtülü doktoru hedef gösteren..

“Başörtü yasağı kalkarsa, daha neler neler olacak” provokasyonuna soyunan..

Uğur Dündar’ı da anmamız lazım..

Bugünlerde Sözcü gazetesinde “özgürlük” edebiyatı yapan Dündar..

Daha birkaç yıl öncesinde..

Böylesine pis bir provokasyona imza atıyordu..

Bugün geldiğimiz noktada..

O ahlaksız algı operasyonlarının hiçbirisinin doğru olmadığını görüyoruz..

O operasyonlara katkı sunanların sözlerine, bundan sonrasında da itibar edilmemesi gerektiğini, dürüst laiklere de hatırlatıyoruz.

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Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce..

Yine benzer algı operasyonları ile..

Kavram kargaşası içinde..

Dindar insanlarda kompleks oluşturmaya çalışıyorlar..

Üç tane ateist..

İki tane Mao’cu..

Nasıl ki “okullarda mescit yapılması zorunluluğu”nu, sanki “onları zorla mescide götüren olacak”mış gibi yorumlayarak çarpıtıyorsa..

Nasıl ki, “başörtüye özgürlük tanınması”nı engellemek için, “böyle bir özgürlük gelirse başı açıkların da başlarını kapatması mecburiyeti gelecek” korkusu pompalandı ise..

Aynı mantık(sızlık) ile..

İmam hatip okullarının açılması konusunda da..

İstemeyenler de, artık yeni sistemde çocuklarını, zorla imam hatibe yollayacaklarmış gibi, algı oluşturmaya çalışıyorlar..

Birçok vatandaş, kendi ilçelerinde çocuklarını yollayabilecekleri imam hatip bulamaz iken..

Sesi çok çıkan ateistler, “Her yer imam hatibe dönüştürülüyor” palavrası ile meydana çıkıyorlar..

Ateistlere seslenelim..

Laikçilere hatırlatalım..

Çocuklarınızı imam hatip okullarına yollamaya mecbur değilsiniz..

Bunun garantisi de, şu-bu değil..

Demokrasi, laiklik, cumhuriyet falan değil..

CHP, Vatan Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek vs. değil..

Bizzat dindar insanlardır..

Dindar insanlar, “Senin dinin sana.. Benim dinim bana” inancı ile hareket ederler..

Kimseye zorla İslam’ı öğretme/kabul ettirme peşinde olmazlar..

Ama lütfen..

Sizler de bırakın..

Dindar insanlar da..

Çocuklarını, imam hatip okullarına yollamak istiyorlarsa..

Yollasınlar..

“Her yer imam hatip oldu” palavrası ile..

Siyasi iktidarı baskı altına alıp, yeterince imam hatip okulu açılmasınıengellemeyin..

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Dindar insanlar üzerinde oluşturulmak istenen bir baskı da..

Okullarda işlenen müfredatın içeriği ile ilgili..

Bu konuda ön plana çıkan konu..

Evrim teorisinin okutulması..

Yeni müfredat sisteminde de, “evrim teorisi” tümü ile müfredattan çıkmış değil ama..

Konunun işlendiği dersin farklı bir sınıfa alınmış olması bile.. Bazılarını hop hop zıplattı.

Bu konuda özellikle başı, ateist sendikalar çekiyor.

PKK uzantısı öğretmenler çekiyor..

Oysa yıllardır tartışıyoruz..

“Evrim teorisi”, adı üstünde bir teori..

Bilimsel ispatı net olarak yapılmış bir konu değil..

Teori olarak okutursunuz..

“Bir ihtimaldir, bu konuda bazı araştırmalar var” dersiniz..

Ama sahtekarlık yapmayınız..

“Evrim teorisi tartışılmaz” demeyiniz..

“Evrim teorisi”nin karşısında, okullarda farklı görüşler okutuluyor diye, “Bilimsellikten uzaklaşıyoruz” palavraları ile insanları kandırmayın..

Müzik dersinin, resim dersinin saatlerinin artırıldığı bir eğitim sisteminde, eğitimin dinselleştirildiği iddiası ile insanları aldatmaya çalışmayın..