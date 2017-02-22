Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek

»Ana Sayfa»Eğitim
22.02.2017 09:49
Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Korece, Farsça ve Urduca’yı ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bazı dillerde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesi doğrultusunda okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

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