Okula 50 Metre Mesafede Alkol Satan Tekel Bayiileri Kapatılamıyor

Fatih Özer / Yeni Şafak

Okul çevrelerinde bulunan ve alkol stışı yapan bayilere veliler isyan ediyor. 2013 yılında "Alkollü İçki Satışı Yönetmeliği" kapsamında okul çevresinin 100 metre mesafesine kadar satışlara yasak getirildi. Ancak belirlenen yasa öncesi ruhsat alarak içki satışı yapan bayilere dokunulmadı. Bunun en son örneğine Başakşehir'de rastlandı. İkisi ortaöğretim, biri lise olan 3 okulun sadece 50 metre mesafede "kazanılmış hak" gerekçesiyle 2 alkol bayi satışlarına devam ediyor. Satışların yasalar tarafından meşru görülmesi hukukçuların da tepkisine neden oldu.

Kurallar sağlığın önüne geçemez

Velilerin Başakşehir Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunmasına rağmen bayii hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Son çare olarak şikayetleri BİMER'e ileten veliler bu sefer de yasalara takıldı.

Çocukların gelişim ve sağlığının tüm yasa ve hukuk ilkelerinden üstün olduğunu söyleyen Av. Cüneyt Toraman, "Tüm hukuk esesları ve kurallar bir insan sağlığının önüne geçemez. Burada mağdur olan okul çocukları bulunuyor" dedi.

Av. Ahmet Kılıçarslan ise, "Yürürlüğe koyulan kanun öncesinde TAPDK Alkollü İçki Satış Belgesi almış olanlar hakkında bu kanunun uygulanmaması, kanunun özellikle eğitim çağındaki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutma amacı, uygulanabilirliği açısından sıkıntılar doğurmaktadır" şeklinde konuştu.