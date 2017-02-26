Okul Kapatan İşgalci İsrail'e Tepki

»Ana Sayfa»Filistin
26.02.2017 18:10
Okul Kapatan İşgalci İsrail'e Tepki
Sur Bahir köyünde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu öğrencileri, işgalci İsrail'in, Hamas'ın idaresinde olduğu gerekçesiyle okullarını kapatma kararına tepki gösterdi.

Doğu Kudüs'te onlarca ilkokul öğrencisi, İsrail tarafından Hamas'ın idaresinde olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen okulları önünde gösteri düzenledi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir köyünde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu öğrencileri, İsrail'in, Hamas'ın idaresinde olduğu gerekçesiyle okullarını kapatma kararına tepki gösterdi.

Öğrenci velileri ise yaptıkları yazılı açıklamada kapatma kararını kınayıp, çocuklarının başka okullara gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada okulun kapatılmasının 250 öğrencinin geleceğini tehdit ettiği ifade edildi.

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