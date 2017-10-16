OHAL'in 3 Ay Daha Uzatma Tezkeresi TBMM'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, "TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1154 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL'in, 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasının TBMM'ye arzı; Milli Güvenlik Kurulunun 16 Ekim 2017 tarihli ve 504 sayılı tavsiye kararı gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca 16 Ekim 2017 tarihinde kararlaştırılmıştır." denildi.