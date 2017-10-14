OHAL Süresi Uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılmasına ilişkin, "Tezkerenin salı veya çarşamba günü TBMM'ye gelip görüşme ihtimalinin varlığını belirtmek istiyorum." dedi.

Elitaş, 19 Ekim'de süresi dolacak Olağanüstü Hal (OHAL) ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ekim Pazartesi günü hem Milli Güvenlik Kurulu (MGK) hem de Bakanlar Kurulunun toplanacağını belirtti.

MGK'dan hükümete dönük OHAL'in uzatılmasına ilişkin bir tavsiyenin gelmesi ve hükümetten de kendilerine OHAL'in uzatılması için bir tezkerenin gönderilmesi halinde konunun önümüzdeki hafta görüşülmesi gerektiğini vurgulayan Elitaş, "Tahmin ediyorum OHAL süresi 19 Ekim tarihinde sona eriyor. Onun için tezkerenin Salı veya Çarşamba günü TBMM'ye gelip görüşme ihtimalinin varlığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

AA