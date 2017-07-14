OHAL Komisyonuyla AİHM Binlerce Dosyayı Düşürdü

Adalet Bakanlığından, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulmasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince 12 bin 600 dosyanın düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları, öğrenciler, emekli personel ve bir kısım tüzel kişiler hakkında önlemler alındığı belirtildi.

Doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 2 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğu ifade edilen açıklamada, 16 Mayıs'ta üyeleri atanan komisyonun 22 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başladığı kaydedildi.

"Derdest başvuru sayısının azalması beklenmektedir"

Açıklamada, komisyonun, kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, tüzel kişiliklerin kapatılması, emekli personelin rütbelerinin geri alınması işlemlerine karşı yapılan başvuruları incelemekle görevlendirildiği bilgisine yer verildi.

AİHM'in, önüne gelen konuya ilişkin başvuruyla ilgili olarak emsal niteliğindeki "Köksal/Türkiye kararıyla", komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31 Mayıs 2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24 bin 600 iken, 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 12 bine düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir."

AA