OHAL Komisyonundan ‘Temiz Kâğıdı’ Alan İşine Geri Dönecek

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
20.03.2017 12:28
OHAL Komisyonundan ‘Temiz Kâğıdı’ Alan İşine Geri Dönecek
FETÖ operasyonları kapsamında bugüne kadar 97 bin kişi kamudan ihraç edilirken, gözler "temiz kâğıdı" için tek merci olacak OHAL Komisyonu'na çevrildi.

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL Komisyonu'nun çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi.

Komisyon'a 7 üye ataması bu hafta içinde yapılacak, ihraç edilen kamu personelinin talepleri 16 Nisan'dan önce alınmaya başlanacak.

Komisyondan temiz kâğıdı alan işe iade edilecek.

İstihbarat birimleri de dahil tüm kurumların Komisyon'un istediği belgeleri verme zorunluluğu var.

Kaynak: Yeni Akit

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