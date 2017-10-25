OHAL Komisyonu’na Yeni Üye Atanacak

AA’da yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selahaddin Menteş, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Bunun üzerine, OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin ve kapatılan kurum ile kuruluşların başvurularını değerlendiren Komisyon’un üye sayısı 7’den 6’ya düştü.

OHAL Komisyonu Başkanlığı görevini ise Başkanvekili Salih Tanrıkulu yürütmeye başladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na önümüzdeki günlerde yeni üye atanacağı bildirildi.