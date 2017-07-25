OHAL Komisyonu'na İlk Haftada 17 Bin Başvuru

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılan aralarında polis, asker ve memurların bulunduğu 110 binden fazla kişi ile kapatılan dernek, vakıf gibi kuruluşların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL Komisyonu'na başvuruda bir hafta geride kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; Komisyon'a dün itibarıyla 17 bin başvuru yapılırken, komisyon başvuru dosyalarının tasnifine başladı. Başkan Selahaddin Menteş imzasıyla kurumlara gönderilen yazıyla ihraç edilen personelin özlük dosyalarının komisyona gönderilmesi istendi. Komisyon tarafından kullanılacak dosyalarının görseline de ulaşıldı.

İhraçlar için itiraz yolu açıldı

FETÖ'cü kalkışmanın püskürtülmesinin ardından örgütün kamudaki yapılanmasına ilişkin ülke genelinde soruşturmalar başlatıldı. OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile 110 binden fazla kişi kamudan ihraç edildi, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. OHAL'le görevine son verilenler, yargıya gidemiyor. 23 Ocak 2017'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Böylece OHAL uygulamaları kapsamında memuriyetten ve çeşitli görevlerden çıkarılanlara itiraz yolu açıldı.

Bir haftada 17 bin başvuru

Komisyona başvurular 17 Temmuz Pazartesi başladı. İlk haftada Komisyon'a 17 bin başvuru yapıldı. Başbakanlık internet sitesinin OHAL Komisyonu uzantısı üzerinden yapılan başvuruların 11 bini valliklere teslim edilerek, resmi süreç tamamlandı. Bünyesinde 40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak üzere yaklaşık 200 personel barındıran komisyon, gelen başvuruların tasnifine başladı. Başvurular, ilgili KHK sırasına göre sınıflandırılıyor. Başvuruların, 110 bin civarında olması bekleniyor.

Daha önce çeşitli mahkemelerde açılan davalar ile farklı kurumlara yapılan 300 bin dolayında başvuru dosyası da OHAL Komisyonu'na gönderilmeye başlandı. Komisyon çoğu mükerrer olan bu başvuruları ön incelemenin ardından ele alacak.

Komisyon Başkanı'ndan 'önemli' yazı

Komisyon Başkanı Selahaddin Menteş imzasıyla KHK ile ihraç işlemi yapan kamu kurumlarına önemli bir yazı gönderildi. Yazıyla ihraç edilen personelin özlük dosyaları ile idari soruşturma bulgularının komisyona gönderilmesi istendi. Komisyon başvuruları dosya üzerinden karara bağlayacak. Bu nedenle başvurucuların dilekçelerinde öne sürdükleri hususlar kadar, kurumlardan gelecek dosyaların niteliği de önem arz edecek.

Komisyonun görevleri

7 kişiden oluşan Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.

Tutuklu ve hükümlüleri de kapsıyor

Söz konusu komisyona başvurular, valilikler aracılığıyla yapılıyor. En son görev yapılan kurum aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, başvuru formunu bulundukları kurumda görevli memura teslim edebilecek. Valilikler ya da kurumlar bünyesinde oluşturulan başvuru birimlerinin, bu başvuruları Komisyon'a iletmek dışında bir görevi bulunmuyor. Buna göre, bu birimler başvuru dilekçelerini alarak, merkezi Ankara'da bulunan OHAL İnceleme Komisyonu'na gönderecek. Komisyona doğrudan başvuru yapılamıyor. Komisyon, başvuruların alınmaya başlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde yapılan itirazları incelemeye alacak. Komisyon, başvuruları aldığı tarihten sonra yayımlanan bir KHK'ya itiraz söz konusuysa ilgili KHK'nın yayımlandığı günden itibaren 60 gün içinde itirazları inceleyecek.

Başbakanlık Logosu var

Komisyon tarafından kullanılacak dosyaların bilgilerine de ulaşıldı. Farklı renklerde basılan dosyaların üzerinde Başbakanlık Logosu bulunuyor. Logonun bir tarafında "başvuru no", diğer tarafında ise "karar no" kutucukları bulunuyor. Logonun hemen altında ise "T.C. Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" yazısı yer alıyor. Bu yazının hemen altında ise başvurucun adı soyadı, TC kimlik numarası, kurumu ve hangi KHK ile ihraç edildiğini gösteren bölümler bulunuyor.