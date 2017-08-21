OHAL Komisyonu'na 57 Bin 500 Başvuru

Başvuruların yaklaşık altı bini, halen cezaevindeki FETÖ sanığı ve şüphelisine ait iken, en çok başvurulan il Ankara oldu. Başvuru işlemleri 14 Eylül’de bitecek ve dosyalar karara bağlanacak.

FETÖ soruşturmalarıyla görevinden ihraç edilen kamu görevlilerinin itirazlarına bakacak OHAL Komisyonu başvuruları almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş Başkanlığı’ndaki Komisyon’a başvurulan 17 Temmuz’da başlamıştı. Bir ayı aşkın sürede başvuranların sayısının 57 bin 500’ü bulduğu öğrenildi. Başvurulardan 50 binin onay işleminin tamamlandığı ifade edildi.

DERNEKLER DE SIRADA

Başvurular, valilikler aracılığıyla ya da en son görev yapılan kurum aracılığıyla yapılıyor. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tutuklu veya hükümlüler de başvuru formunu görevli memura teslim ederek yapabiliyor. Bu şekilde başvuran FETÖ sanığı ve şüphelilerin sayısının 6 bin civarında olduğu öğrenildi. Şu an FETÖ soruşturma ve davaları kapsamında 50 bin civarında tutuklu bulunuyor. Valilik dışında diğer kurumlar aracılığıyla başvuru sayısının da 175 olduğu kaydedildi. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile kapatılan 5 bin civarında dernek, vakıf, sendika, özel sağlık ve eğitim kurumu gibi kurumların da 233 tüzel başvuruda bulunduğu öğrenildi.

ANKARA BAŞI ÇEKTİ

Başvurular 81 il valiliğine de yapılabiliyor. En çok başvurulan il, en kapsamlı darbe girişimi ve FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara. Ankara’yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri gibi iller takip ediyor. OHAL Komisyonu’na başvurular 14 Eylül’de sona erecek. Başvuru sürecenin tamamlanmasıyla da Komisyon, dosyaları görüşmeye başlayacak. Başvuru dosyalarının, KHK sırasına göre ele alınacağı öğrenildi. Bu kapsamda, ilk etapta 23 Temmuz 2016’da yayımlanan 667 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin başvuruları ele alınacak. Kamudan ihraç edilenlere yargı yolunu açan OHAL Komisyonu, ön incelemeden geçen başvurucu hakkındaki iddiaları dosya üzerinden inceleyecek. Ancak gerekli gördüğü durumda, ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep edebilecek. 7 üyeden oluşan Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Komisyon, başvurunun reddine ya da kabulüne karar verebilecek.