OHAL Komisyonu Başkanı Belli Oldu

Konuyla ilgili bir açıklama yapan başbakan Binali Yıldırım, “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun üyeleri de belirlenmiş olup göreve başlayacaklardır. Böylece itirazlar artık bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak, burada karara bağlanacaktır.“ dedi Komisyonun başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.