“OHAL İnceleme Komisyonu Kısa Sürede Kurulacak”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Canikli, OHAL İnceleme Komisyonu’nun kısa sürede kurulup, göreve başlayacağını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Komisyon’un vereceği kararlara ilişkin, yargı yolunun açık olacağını belirten Canikli, hukuk boyutu öne çıkarılmış, özerk yapıda, dış etkilere fazla maruz kalmayacak bir yapının oluşturulmasını istediklerini ifade etti.

“Bağlayıcı Olacak”

Burada herhangi bir iade kararı çıkması hâlinde kararın anında yerine getirileceğini söyleyen Canikli, “İade kararı verilirse onun kararı iade yerine geçecek, ayrıca bir işleme gerek kalmayacak. Bağlayıcı olacak. Red kararları yargıya açık olacak.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Canikli, “Komisyon çok kısa süre içerisinde kurulacak ve ve göreve başlayacak.” dedi.

OHAL Devam Edecek mi?

OHAL’in devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Canikli, “Süre bittiğinde bakacağız. OHAL ilanı gerektiren şartlar kısmen ya da tamamen devam ediyor mu? Ona bakacağız, her süre bitimi öncesinde zaten bu değerlendirmeyi yapıyoruz.” diye konuştu.

Canikli, OHAL olduğu sürece KHK’ların çıkmasının da normal olduğunu savundu.