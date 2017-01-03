OHAL 3 Ay Daha Uzatılıyor

»Ana Sayfa»Gündem
03.01.2017 21:03
OHAL 3 Ay Daha Uzatılıyor
OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak.

Tezkere üzerinde Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz alacak.

Tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu

OHAL 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11 Ekim 2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 14:23
  • TSK Personel Sayısını Açıkladı02 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
  • Sivas’ta 68 Üniversite Öğrencisi Doğalgazdan Zehirlendi02 Ocak 2017 Pazartesi 12:24
  • Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu02 Ocak 2017 Pazartesi 04:54
  • Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı02 Ocak 2017 Pazartesi 00:26
  • Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi01 Ocak 2017 Pazar 23:09
  • Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler01 Ocak 2017 Pazar 22:10
  • ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 21:30
  • Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?01 Ocak 2017 Pazar 18:19
  • “Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”01 Ocak 2017 Pazar 17:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim