OHAL 3 Ay Daha Uzatılıyor
Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak.
Tezkere üzerinde Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz alacak.
Tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu
OHAL 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11 Ekim 2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.
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