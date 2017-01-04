OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı

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04.01.2017 00:42
OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı
OHAL'in, uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 

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