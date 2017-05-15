Oğuz Güven tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, FETÖ ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven'in, hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

"Tweetleri kontrol etme sorumluluğu var"

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, "cumhuriyetgzt@" adlı Cumhuriyet gazetesine ait resmi Twitter hesabından 10 Mayıs’ta, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, şüpheli Güven'in Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi haber müdürü olması sebebiyle yasal sorumluluğu olduğu, özellikle gazetenin resmi Twitter hesabından paylaşılan tweetleri kontrol etme, varsa yanlışları düzeltme şeklinde denetleme görevinin olduğu kaydedildi.

Henüz soruşturması devam eden kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili atılan tweette iki hususa vurgu yapıldığı belirtilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:



"Birincisi, atılan tweette, Denizle Cumhuriyet Başsavcısının ilk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcı olduğunun belirtildiği, ikincisinde ise ‘başsavcıyı kamyon biçti’ ibaresinin kullanıldığı, aynı gazetenin resmi Twitter hesabından, Suriye'de YPG saflarında mayına basan için, 'yaşamını yitirdi' ibaresi kullanılırken, henüz soruşturması devam eden ve vefat eden başsavcı hakkında atılan tweette, 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle kullanıldığı, atılan tweet ile bir anlamda FETÖ soruşturma dosyalarında görev yapan savcılara akıbet gösterildiği, bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapıldığı, bir anlamda başlarına ilerde geleceklere, tweette seçilen 'kamyon biçti' ibaresi ile vurgu yapıldığı, habercilik anlayışında 'biçti' ibaresinin, haberin ses getirmesi için kullanılabileceği, örneğin 'asansör giyotin gibi biçti, freni patlayan yolcu otobüsü yayaları biçti' şeklinde haberlerin günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı, ancak suça konu resmi Twitter hesabından atılan tweette ise haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok, 'FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne geleceği' şekilde, toplumda algı oluşması için, 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle seçildiği anlaşıldı."



Şüpheli Güven'in, Cumhuriyet gazetesi internet sitesi haber müdürü olması sebebiyle gazetenin resmi internet sitesinden yapılan her haber ve her tweeti denetleme sorumluluğunun bulunduğu, "bu tweeti editörünün attığına" ilişkin beyanının samimi olmadığı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedilen kararda, "Şüphelinin cezai sorumluluğunun bulunduğu dikkate alındığında, isnat edilen Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 7/2.maddesindeki suça ilişkin örgütün propagandasını yapma, bu amaca ilişkin toplumda algı oluşturma unsurları bakımından, suçun yasal unsurları oluştuğuna dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, suçun yasal alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, atılan tweet ve bu tweetin altında yapılan yorumlarla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği, delillerin toplanmakta olduğu anlaşılmakla, şüpheli Güven'in tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

AA