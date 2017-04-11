Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
Muş’tan Oğuz Bingöl kardeşimizin annesi Fikriye Bingöl vefat etmiştir.
Yüce Rabbimizden Fikriye annemiz için af ve mağfiret, yakınları için de sabr-ı cemil niyaz ederiz.
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