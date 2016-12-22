“Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA Editör Masası’na konuk oldu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak editör ve muhabirlerin sorularını yanıtladı.
İhraç Edilenler ve Açığa Alınanlarla İlgili Son Veriler
Saraç, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, üniversitelerden Gülen örgütü ve diğer “terör” örgütleri ile irtibatlı akademisyenlerin ihraç edildiğinin anımsatılması ve bu kapsamdaki son verilerin sorulması üzerine, şunları söyledi:
“İhraç edilen toplam personel bugün itibariyle 3 bin 850 akademik, 947 idârî personel. Toplamda 4 bin 797 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Bunların bir kısmının itirazı söz konusu oldu ve 16 kişi kadar yeniden ihraç edilenlerden geri dönüşü sağlandı.
Açığa alınan toplam personel ise 3 bin 25 akademik ve idârî personel, FETÖ bağlamında açığa alındı. Bunların bin 79’u göreve iade edildi, bin 946’sı yani 2 bin küsuru hâlen açıkta bulunuyor. Bunlarla ilgili incelemeler, değerlendirmeler de sürüyor.”
Hukuk, Tıp, Mühendislik ve Mühendislik Fakülteleri
YÖK tarafından geçen sene üniversitede hukuk, tıp, mimarlık fakülteleri gibi alanlara girişte başarı sırası sınırlaması getirildiğinin anımsatılması, bu sene de bazı fakültelere girişte aynı sınırlamanın getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine Saraç, daha önce bir hukuk fakültesinde, bin 200’üncü sıradaki kişi ile 367 bininci sıradaki kişinin aynı sınıfta bulunduğunu, aynı hocadan, aynı müfredatla ders aldığını aktardı.
Süreç kadar girdinin de önemli olduğuna işaret eden Saraç, sınıfların, eğitim öğretimin sıhhatli bir şekilde sürdürülmesi için tıp ve hukuk için böyle bir karar aldıklarını, bu fakülteleri daha sonra da mühendislik ve mimarlık fakültelerinin takip ettiğini bildirdi.
Bu kararların pek çok sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçiden destek aldığını vurgulayan Saraç, kararların, yükseköğretimin ayrışma değil bir mutabakat noktası olabileceği umudunu da yeşerttiğini söyledi.
Eğitim Fakültesinde Başarı Sıralaması
Eğitim fakülteleriyle ilgili de böyle bir karar alınacağının düşünüldüğünü geçen yıl açıkladığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:
“Eğitim fakülteleriyle ilgili iki önemli karar aldık aslında. Bir başarı sıralaması ama bir başka karar daha aldık. O da şu, eğitim fakültelerine baktığımızda öğretmen yetiştiren bu programlar bir birinci aşamadaki bir de ikinci aşamadaki sınavla öğrenci alıyor. Beden eğitimi, spor öğretmenliği, kimya öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bütün Avrupa’da öğretimin en iyi olduğu üniversitelerde el üstünde tutulan bir program, özel eğitim öğretmenliği gibi programlar birinci aşamayla öğrenci alıyorlar. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok önemli, radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS’deki test içeriklerini dikkate alacağız. Matematik ağırlıklıysa ikinci aşmada matematik ağırlıklıya çevirdik.
Bütün bu LYS’den, ikinci aşamadan öğrenci kabul edecek programlar için de bir başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak.”
“LYS’ye nakletmeniz kâfi gelmiyor mu?” diye sorulabileceğini dile getiren Saraç, Türkçe öğretmenliğinin 506 bininci, sınıf öğretmenliğinin 607 bininci, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın ise 627 bininci sıradan öğrenci aldığını, bunun için 240 bin gibi bir sayıyı belirlediklerini bildirdi.
“Açık Uçlu Soruya Yavaş Yavaş Geçilecek”
Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS’de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, “Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lâzım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz.” diye konuştu.
“İlahiyat Fakültelerinde İkinci Aşamadan Öğrenci Alınacak”
YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:
“Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı ‘Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur hâlbuki.’ diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim.”
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