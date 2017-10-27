Öğretmenlere Performans Sistemi Hakkında Eğitim Bir-Sen’den Eylem Kararı

Öğretmenlere performans sistemi hakkında Eğitim Bir-Sen tarafından bir açıklama yapıldı.

Eğitim Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının her türlü başarısızlık ve olumsuzluk sonrası sorumlu olarak öğretmenleri gösterdiği vurgusu yapılırken MEB’in bu tutumunun 12 ilde hayata geçirilecek olan pilot uygulama ile bir kez daha görüldüğü belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen olarak, “Öğretmen Strateji Belgesi” yayımlandığında, belgedeki hatalı politika ve eylem süreçlerine dikkat çekmiş; performans değerlendirmesi, rotasyon, dört yılda bir yeterlik sınavı ve sözleşmeli öğretmenlik gibi, sorun çözmek yerine bizzat sorun kaynağı olacak konulara karşı çıkarak, katılımcılıktan uzak belgeye yönelik eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.

Yetkili sendika sıfatıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na, öğretmenlerin performans değerlendirmesi konusunda “Yan yana duranları karşı karşıya getirme” şeklinde sağduyu çağrısında bulunmuştuk. Çağrımızda eğer sağduyu galip gelmezse bu hatalı performans değerlendirme yöntemi konusunda “eylemlilik dahil” her türlü tepkiyi ortaya koyacağımızı ifade ederek, duruşumuzdaki kararlılığı ifade etmiştik. Bütün bunlara rağmen Bakanlığın Öğretmen Strateji Belgesi’ni ve içeriğindeki hatalı uygulamaları tartışmaya açmak yerine uygulamaya koymaya çalışması, isabetsiz politika tercihlerinin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Performans değerlendirmesi konusunda eğitimin paydaşlarıyla istişare edilmeksizin, uyarı ve önerilerimiz dikkate alınmaksızın adım atılmasına, pilot uygulama adı altında bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz.

Bu nedenle, Genel Yönetim Kurulumuz, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmen Strateji Belgesi kapsamında yürürlüğe konulmaya çalışılan, pilot uygulaması başlatılan öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine karşı kamuoyu desteği oluşturmak ve bu hatalı uygulamanın mağduriyet oluşturmasını önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 54. maddesi ve/veya Öğretmen Strateji Belgesi çerçevesinde uygulamaya konulacak performans değerlendirme süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, tüm değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi yönünde sendikamız üyesi yönetici ve öğretmenlere çağrıda bulunulmasına karar vermiştir.