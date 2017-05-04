Öğrenciler Fotoğraflarla Yeryüzünün Mazlumlarına Dikkat Çekti

Başta Suriye olmak üzere yeryüzünde acıların, savaşın ve yokluğun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananların fotoğraflarla gösterildiği sergiyi akademisyenler, öğrenciler ve personeller ziyaret ettiler.

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Hayırda Buluşanlar Topluluğu Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş, amaçlarının, yeryüzünde insanların yaşadığı trajediye dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Trajedilerin neredeyse tamamının İslam beldelerinde yaşanıyor olmasının çok üzücü olduğunu söyleyen Erdoğmuş; "Ümmetin içerisinde bulunduğu hal maalesef gözler önündedir. Bu hal bizlere acı verirken aynı zamanda Müslümanların vahdete ne kadar da ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yine maalesef ki artık ölen insanların mezhebini sorar ve ona göre tepki verir olduk. Bizler birbirimizi yok sayarken, emperyalistlerse topraklarımızı bölüşüyorlar ve İslam beldelerine hayâsızca bir akın başlatıyorlar." dedi.

Müslüman gençliğin İslam coğrafyasında yaşananlar karşısında bilinçli bir şekilde duyarsızlaştırılmak istendiğini vurgulayan Erdoğmuş, "İnsanlığın, özellikle Müslüman gençliğin bu tür acılar karşısında duyarsızlaşmaları bizi ayrıca rahatsız ediyor. Bizler Hayırda Buluşanlar Topluluğu olarak üniversite gençliğinde bir duyarlılık oluşturma ve yaşanan trajediyi gözler önüne sermek için böyle bir sergi açtık. Hz. İbrahim'in içine atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali bizler de safımızı belli ettik. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olacağız. Hiçbir zorba sistem ve hiçbir zülüm baki olmamıştır. O zalimler mazlumların öç alacağı günü beklesinler." şeklinde konuştu.