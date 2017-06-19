Öğrenci ve Akademisyenler de Ablukanın Kurbanı Oldu!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in Katar’da yaşayan vatandaşlarının 14 gün içerisinde ülkeyi terk etmelerini istemeleri yüzlerce öğrenci ve akademisyeni mağdur ederek insani kriz yaşanmasına neden oluyor.

Bu üç ülkeden sadece Katar Üniversitesi’nde okumak için gelen öğrenci sayısı 700’ün üzerinde. Yine aynı ülkelerden onlarca kişi de yıllardır burada çeşitli branşlarda akademisyenlik yapıyor. Üstelik bu öğrenci ve akademisyenlerin birçoğu Katar vatandaşlarıyla evli ve burada kurulu bir düzenleri var.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar’a uyguladığı siyasi ve ekonomik abluka yüzlerce öğrenci ve akademisyenin hayatını alt üst etmiş durumda.

Öğrencilerin kimisi okullarının bitmesine yarım dönem kala eğitimlerini bırakarak apar topar ülkelerine dönmek zorunda kalırken, bazıları ise ülkelerinin çağrısına uyarak Katar’ı terk edip etmeme konusunda henüz bir karar verebilmiş değil.

AA ekibi Katar Üniversitesi’ne girerek krizden etkilenen öğrenci ve akademisyenlerle görüşmüş, ilgilerinize sunuyoruz:

“Kızgınım, Öfkeliyim ve Üzgünüm”

Ülkesindeki baskıdan çekindiği için isminin ve branşının açıklanmasını istemeyen Suudi Arabistan vatandaşı bir akademisyen bu krizden en çok etkilenen kişiler arasında.

Katar Üniversitesi’nde üç yıldır görev yapan akademisyen, ülkesinin çağrısını reddederek Katar’da kalmayı tercih etmiş ancak bunun kendisi ve ailesi için doğurabileceği sonuçlardan endişeli.

Suudi Arabistanlı akademisyen, “Kızgınım, öfkeliyim ve üzgünüm. Bu siyasi meseleye insanları böylece kurban ettikleri için hayal kırıklığı içerisindeyim. Sivilleri bu şekilde başka bir ülkeye karşı baskı unsuru olarak kullanmak ahlaki değil. Bu kararları alan ülkelerde insanlar siyasi süreçlerin ve karar alma mekanizmalarının bir parçası değil. Onun için de yönetim tarafından sesleri duyulmuyor.” dedi.

Katar Üniversitesi’nde görev yapan 5 Suudi Arabistanlı hocanın olduğunu aktaran akademisyen, bunlardan bazılarının işlerini bırakarak ülkelerine dönmeyi düşündüklerini, kendisinin ise Katar’da kalarak işine devam etmeyi seçtiğini söyledi.

Ramazan ve İmtihan Zamanı Öğrenciler Şokta

Bütün bu yaşananlardan Katarlı öğrencilerin de etkilendiğini belirten Suudi Arabistanlı akademisyen, buradaki öğrencilerinin sınavlara konsantre olmakta zorlandıklarını ifade etti. Suudi Arabistanlı akademisyen, “Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ise ülkelerindeki Katarlı öğrencileri, imtihanlarının bitmesini bile beklemeden ülkelerine gönderdi. Bu da başka bir zulüm.” dedi.

Öğrenciler Krizden Etkilendi

Katar Üniversitesi’nde görevli Mısırlı bir akademisyen de ülkesinden baskı ve zulüm görebileceği endişesiyle ismini vermeden görüşlerini açıkladı.

Mısırlı akademisyen bu krizden etkilenen iki öğrencisinin durumunu şöyle anlattı:

“Bahreynli bir öğrencim kriz başladığı gün yanıma geldi. Ülkesi 14 gün içerisinde Katar’ı terk etmesini istemiş. Kızın babası Bahreynli annesi ise Katarlı. Hayatında Bahreyn’e sadece 4 kez gitmiş. Bana ne yapması gerektiğini sordu. Bir de bütün bunlar Ramazan ayında ve final sınavları zamanında oluyor. Bir başka öğrencim de Suudi Arabistanlı bir kız ama kocası Katarlı. O da ne yapacağını şaşırmış durumda. Bana bu stresle imtihanlara girmesinin çok zor olduğunu söyledi.”

“Mısırlı Bir Hoca Olarak Kendimi Rahat Hissedemiyorum”

Kendisinin de yaşanan krizden olumsuz etkilendiğini ifade eden Mısırlı akademisyen, “Mısır hükümeti Katar’a yönelik bu ablukayı destekledi. Şimdi Mısır’dan gelen hocalar burada öğrencilerin yüzüne nasıl bakacak? İnsanlar bize ‘Bunu yapan Mısır hükümeti, halk sorumlu değil.’ diyor ama yine de kendimi rahat hissedemiyorum. Kendi hükümetimin düşmanlık yaptığı bir halkın yüzüne bakarken kendimi rahat hissedemiyorum.” dedi.

Katar Üniversitesi Mağduriyeti Gidermenin Yollarını Arıyor

Katar Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi Dekanı Halid Abdulkadir de, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’den gelen öğrencilerin bu mağduriyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Abdulkadir, “Suudi Arabistanlı bir öğrencim var. Okulu bitirmek için bu dersleri kendi ülkesindeki üniversitelerinden kurs olarak almasını ve sonucunu bana e-mail olarak atmasını istedim. Bu şekilde aldığı dersleri kabul ederek okulu bitirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bu kriz yakında biter ama ne olacağını kestirmek zor.” ifadesini kullandı.