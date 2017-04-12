Odatv Davasında Tüm Sanıklar Beraat Etti

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12.04.2017 14:38
Odatv Davasında Tüm Sanıklar Beraat Etti
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında yargılanan gazeteciler Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Odatv davasına ilişkin kararını açıkladı.

Heyet, tutuksuz sanıklar eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil, İklim Kaleli, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk ile başka suçtan tutuklu Ahmet Şık'ın beraatine hükmetti.

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