Öcalan'ın Öldüğüne Dair Paylaşımlara Yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu haberler, tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğine tevessül edilmiş olup kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadesi kullanıldı.