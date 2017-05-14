Obama'yı Ölümle Tehdit Eden Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası
Eski ABD Başkanı Obama'yı sosyal medyadan öldürmekle tehdit eden kişi, 5 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
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Oregon eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki John Roos, sosyal medya hesabından Obama'ya ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle bölge mahkemesi tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Twitter üzerinden Obama ve ailesini, Facebook'taki paylaşımlarında da FBI ajanlarını av tüfeğiyle öldürme tehdidinde bulunduğunu kabul eden Roos, geçen yıl nisan ayında tutuklanmıştı.
AA
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