Obama ve Abe, Pearl Harbor’da Buluştu
Bir ilki gerçekleştirerek 7 ay önce Hiroşima’yı ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi.
AA’da yer alan habere göre, görevdeki bir ABD başkanı ile Japonya başbakanını Pearl Harbor’da ilk kez yan yana getiren buluşmada iki lider, 7 Aralık 1941’de Japonya’ya ait savaş uçaklarının baskın düzenlediği Hawaii adalarının Oahu Adası’ndaki Pearl Harbor Limanı’nda görüştü.
Abe bu ziyaretini, ABD’nin 1945 yılında attığı atom bombasıyla 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima kentine görevdeyken giden ilk ABD başkanı olan Obama’nın ziyaretine karşılık gerçekleştirdi.
Pearl Harbor saldırısında ölenlerin anısına USS Arizona Anıtı’na çelenk bırakan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Amacı “Özür Dilemek” Değil
Şinzo Abe’nin ziyaretinin amacının “özür dilemek” olmadığı, Pearl Harbor’da ölenleri anmak olduğu açıklanmıştı.
(Tıklayın: Japonya’nın Pearl Harbor Ziyareti: Özür Dilenmeyecek)
Japonya’nın eski lideri Şigeru Yoşida, 1951’de saldırıda ölenlerin anısına yapılan Arizona Anıtı henüz inşa edilmemişken Pearl Harbor’ı ziyaret etmişti. Japonya’nın 1941’deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya başbakanı olan Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.
Japonya’nın 75 yıl önce Aralık 1941’de Pearl Harbor’a yaptığı saldırıda ABD’nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya’nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti. ABD’nin, Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombalarının etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmişti.
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