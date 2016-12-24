Obama Onayladı; PYD'ye MANPAD Verilebilecek
ABD Başkanı Barack Obama'nın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onayladığı bildirildi. Tasarıya sonradan eklenen bir madde ile PYD/PKK'ya MANPAD füzeleri verilmesinin önü açılıyordu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Obama, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladığını ancak bütçenin içinde bazı gereksiz harcamalarla ilgili beklediği düzenlemelerin yapılmadığını belirtti.
PYD/PKK'YA MANPAD VERİLMESİ
Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye'deki muhaliflere(!) "taşınabilir hava savunma füzeleri" (MANPAD) verilmesinin önünü açıyor.
"Suriye'deki muhalifler"den kastın kimler olduğuna ilişkin tartışmalar, Türkiye'de de yapılmıştı. DEAŞ'ın helikopter ve uçak gibi savaş teçhizatlarına sahip olmaması, tartışmaları beraberinde getirmişti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin Suriye’deki bazı oluşumlara askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin Kongre tarafından onaylanması ile ilgili, ABD tarafına gerekli uyarıların yapıldığını belirtmişti.
"KONGRE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
ABD Kongresinin, gereksiz harcamalarla ilgili reform beklentisine cevap vermeyerek kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Obama, daha etkili mücadele için kullanılabilecek kaynakların başka yerlere dağıtıldığını ifade etti.
Bakanlığın 619 milyar dolarlık savunma bütçesi içinde denizaşırı operasyonlarda kullanılmak üzere ayrılmış 67 milyar dolarlık savaş bütçesi de yer alıyor.
ABD Savunma Bakanlığının 619 milyar dolarlık 2017 bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 7'ye karşı 92 oyla kabul edilerek Beyaz Saray'a gönderilmişti. Temsilciler Meclisinden de önceki hafta ezici çoğunlukla geçen tasarı, Kongrenin her iki kanadında da en az 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için ABD Başkanı Obama'nın veto yetkisini aşıyordu.
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