Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!

»Ana Sayfa»Dünya
11.01.2017 09:34
Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
ABD Başkanı Barack Obama, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda “başarılı” olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda “başarılı” olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını savunarak, Amerika halkına “umutlu ve dirayetli” olmalarını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Beyaz Saray’daki koltuğunu ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a 20 Ocak’ta devredecek olan Obama, “veda” konuşmasını siyâsete başladığı ve “memleketim” diye tanımladığı Chicago’da yaptı.

McCormick Place’teki konuşmasında ağırlıklı olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yıllık başkanlığı döneminde nasıl karşılık verdiğini anlatan Obama, Trump’a başkanlığı “sorunsuz bir şekilde” devredeceğini ifade etti.

“Obamacare” olarak bilinen sağlık reformundan Amerika ekonomisinin 2008’deki finansal krizden sonraki performansına kadar büyük ölçüde ABD vatandaşlarının hayatlarını yakından ilgilendiren konular hakkında konuşan Obama, 8 yıllık yönetiminde ülkeyi “daha iyi bir yer” hâline getirdiğini savundu.

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk iş olarak değiştirmeyi vaad ettiği sağlık reformuyla ilgili ifadelerinde Obama, “Eğer daha iyi bir alternatif getirilirse onu açıkça destekleyeceğim.” dedi.

“Demokrasi”ye sıkça vurgu yaptığı konuşmasında Obama, ABD’deki farklı ırklar arasındaki “hoşgörü”nün kendi başkanlığı döneminde “eskiye göre daha iyi hâle geldiğini” öne sürdü.

Suriye’den Hiç Bahsetmedi

Dış politikayla ilgili sınırlı yorumlar yapan Obama, dünyanın en çok tartıştığı ve kendi yönetiminin de sıkça eleştirildiği konuların başında gelen Suriye’deki savaşa hiç temas etmedi. Obama, Orta Doğu ile ilgili sorunlara da değinmedi.

“Aşırılıklarla mücadelenin süreceğini” bildiren Obama, “IŞİD masum insanları öldürmeye çalışacaktır ancak biz anayasamıza ve ilkelerimize ihanet etmediğimiz sürece Amerika’yı yenemeyecekler.” değerlendirmesinde bulundu.

Obama, “IŞİD ile verdikleri kararlı mücadelede” bu örgütün birçok liderini öldürüldüklerini ve “IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon sayesinde örgütün elindeki toprakların yarısından fazlasını kaybettiğini” iddia etti.

“Amerikalı Müslümanlara Ayrımcılık Yapılmasına Karşı Çıktık”

Başkanlığı dönemindeki “terörle mücadele”de “yasal zeminde” kalmaya çalıştığını vurgulayan Obama, “Bunun için işkenceye son verdik, Guantanamo Tutukevi’ni kapatmak için mücadele ettik ve Amerikalı müslümanlara ayrımcılık yapılmasına karşı çıktık. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kaygılarıyla hareket ettik. Dış tahriklere karşı uyanık olmalıyız ve bizi biz yapan değerlerin zayıflamaması için çaba göstermeliyiz.” diye konuştu.

Rusya ve Çin gibi rakiplerinin “ABD ayarında olmadığını” da savunan Obama, kendi değerlerinden vazgeçmedikleri sürece “bu üstünlüklerini” koruyacaklarını ifade etti.

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