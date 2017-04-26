Obama, Bir Konuşma İçin 400 Bin Dolar Alacak!
ABD’de düzenlenen bir konferansta konuşma yapması için ülkenin eski başkanı olan Barack Obama’ya 400 bin dolar ödeneceği bildirildi.
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ABD’nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street’te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirket, bir konferansta konuşma yapması için ABD’nin eski başkanı Barack Obama’ya 400 bin dolar ödeyecek.
AA’nın ABD basınına dayandırdığı haberine göre, eylül ayında düzenlenmesi planlanan sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek olan Obama, konferansın öğle yemeğinde konuşma yapacak.
Etiketler : barack obama, abd, wall street, cantor fitzgerald
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