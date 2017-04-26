Obama, Bir Konuşma İçin 400 Bin Dolar Alacak!

ABD’nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street’te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirket, bir konferansta konuşma yapması için ABD’nin eski başkanı Barack Obama’ya 400 bin dolar ödeyecek.

AA’nın ABD basınına dayandırdığı haberine göre, eylül ayında düzenlenmesi planlanan sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek olan Obama, konferansın öğle yemeğinde konuşma yapacak.