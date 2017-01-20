Obama, 330 Mahkûmun Daha Cezasını İndirdi
ABD Başkanı Barack Obama’nın görevinin son gününde “şiddet içermeyen narkotik suçlardan tutuklu” 330 mahkûmun cezasını indirdiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Obama’nın son ceza indirimi ABD tarihinde verilen en fazla ceza indirimi olduğu kaydedildi.
Sekiz yıllık başkanlığı döneminde aralarında 589 ömür boyu cezalıların da bulunduğu bin 715 kişinin cezasını indiren Obama’nın son 12 başkanın yaptığı toplam indirimden daha fazla kişi için ceza indirim yetkisi kullandığı belirtildi.
Obama iki gün önce aralarında “ABD’nin gizli belgelerini sızdırmakla” 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning’in de bulunduğu 209 kişinin cezasını indirmiş, 64 mahkûmu da affetmişti.
Ceza hukuku alanındaki reform planının bir parçası olarak 2014 yılında özel af inisiyatifini başlatan Obama, binlerce federal mahkûmun ceza indirimi için Adalet Bakanlığı’na başvurmasının yolunu açmıştı.
Beyaz Saray açıklamasında “Federal tutukluların yaklaşık yarısı uyuşturucuyla ilişkili suçlardan hapis yatıyor ve başkanın ceza indiriminden yararlananların çoğu uyuşturucuyla mücadele kapsamında verildiği için çok ağır cezalara çarptırılanlardır.” ifadelerine yer verildi.
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