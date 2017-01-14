Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi
Ünlü İtalyan markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi '200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor' açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan ve İtalyan gıda devi Ferrero'nun markası olan Nutella'yla ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella'nın Avrupa'da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ve ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti.
"200 derecenin altında rafine ediliyor"
Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferroro rafine etme işlemini 200 ısının altında yaptığını savunuyor.
"Sebep ekonomik değil"
Uzmanlar Nutella'da kullanılan yağın değişmesi durumunda yıllık maliyetinin 8-22 milyon dolar artacağını ifade ederken Ferrero'nun satın alma yöneticisi Vincenzo Tapella ise bu durumun sebebinin ekonomik olmadığını iddia ediyor. Tapella'ya göre Nutella'da palmiye yağı dışında bir yağ kullanılması durumunda ürünün niteliğinde bir düşüş yaşanacak.
Şirketten açıklama: Nutella kanserojen içermiyor
Konu ile ilgili Ferrero Türkiye'den ise yazılı bir açıklama geldi. "Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemekte" denilen açıklamanın devamında şöyle denildi: " Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA), 200 derece üzerinde ısıtılan palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğunu açıklamasının ardından, İtalya'da palmiye yağı içeren Nutella kavanozlarının raflardan inmeye başladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemekte ve EFSA'nın açıklamaları Nutella'ya yönelik değildir. Ayrıca Nutella hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. İtalyan süpermarket zinciri 'Coop' kendi markasını raflardan çekmiştir.
Hem Türkiye hem de Dünya'da gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleri yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Palm yağı bu anlamda Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak çikolatalar, kekler,bisküviler, dondurmalar, cipsler gibi pek çok farklı ürün grubunda ülkemizde de kullanılmaktadır.
EFSA'nın raporu, çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analizleri içermektedir. Hazırlanan raporda, kontaminantların varlığının, kullanılan sıvı ve katı yağların yanı sıra, bunların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu da bildirmiştir. EFSA'nın raporu Nutella'ya yönelik değildir. Ferrero olarak tüm ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgular ve Nutella'nın İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın dört bir yanında satışlarına düzenli olarak devam ettiğini belirtiriz."
Kaynak: Yeni Şafak
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