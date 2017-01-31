Nuri el-Maliki Rusya’ya Gidecek

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki’nin şubat ayında Rusya’ya gideceği belirtildi.

Rusya Federasyon Konseyi’nin yabancı heyet kabul programında yer alan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki şubat ayında Rusya’ya gidecek.

el-Maliki ayrıca beraber geleceği Iraklı vekillerden oluşan heyete başkanlık edecek.

Açıklamada el-Maliki’nin Rusya Federasyon Konseyi tarafından çağırılacağı belirtilirken, tarihin henüz net olmadığı bilgisi de aktarıldı.

Kaynak: Sputnik