Nureddin Zengi Hareketi ve HTŞ Ateşkeste Anlaştı

Suriye'de bir süredir çatışan Nureddin Zengi Hareketi ve Tahriru'ş Şam Heyeti'nin (HTŞ) ateşkes yapılması konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. Ateşkes anlaşmasına ilim adamları Abdullah el Muhaysini ve Muslih Ulyani aracılık etti.

Yaklaşık bir haftadır Halep'in batı kırsalında çatışan gruplar ilim adamları ve Ceyşu'l Ahrar'ın arabuluculuk girişimleriyle uzlaşma sağladı. Ceyşu'l Ahrar'a bağlı silahlı güçlerin, çatışmaları engellemek amacıyla iki grup arasındaki bölgelerde kontrol noktaları oluşturacağı kaydedildi.

Ceyşu'l Ahrar'dan çağrı

Açıklama yayınlayan Ceyşu'l Ahrar, taraflar arasındaki çatışmaları sonlandırmak ve ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla iki grup arasındaki teması en aza indirmek istediklerini ifade etti. Ayrıca aşiret liderleri ve bölge halkına çağrı yapılarak çatışmalara son verilmesi için gösteriler düzenlenmesi talebinde bulunuldu.

8 gün süren çatışmaların sonunda tarafların kontrol ettiği bölgelerde önemli bir değişim meydana gelmedi.

Kaynak: Mepa News