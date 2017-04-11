Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!

Türkiyeli sol, laik, Kemalist çevrelerin vazgeçemedikleri her fırsatta İslamcıları imtihana tabi tutup, çaktırmak tutkusunun bir örneğini veren Nuray Mert’e şebbihalaşmak yakışmış mı?

HAKSÖZ-HABER

Nuray Mert “İslamcıların Suriye ile İmtihanı” başlıklı bir yazı yazmış. Baştan sona tutarsız, temelsiz bir yazı. Geçmişte Ortadoğu, İslamcı siyaset ve benzeri konularda belli bir birikime sahip olduğu bilinen birine hiç yakışmayan bir üslupla adeta nefret kusmuş. AK Parti iktidarına ve Erdoğan’a karşı duyduğu öfke yazarı İslamcılık etiketiyle tüm bir siyasi hatta ve geleneğe karşı yazarı saldırıya yöneltmiş adeta.

Trump’ın Suriye ordusunun kullandığı bir hava üssüne yolladığı füzeler üzerinden İslamcılar dediği muhayyel kesimi dövmeye kalkarkan, utanmasa Esed ve hamisi İran ile dayanışma sloganı atacak gibi duruyor.

Açıkçası Doğu Konferansı adı altında Hüsnü Mahalli gibi tescilli ajanların başrol oynadığı organizasyon günlerinden kalma bir vefa ile de yazılmış olma ihtimali bulunan bu yazının tartışılacak, ciddiye alınacak pek bir yanı yok.

Geçmişte İslamcılık ve benzeri konularda nitelikli tahlillere imza atmış birinin ancak Ceyda Karan seviyesinde bir eleştiri kaleme alması kötü olmuş! Hele ki Kürt siyaseti adı altında PKK/ HDP işbirlikçiliğine sempatisini her fırsatta yansıttığı bir vasatta aynı kişinin ağzından emperyalizm eleştirisi duymak ise çok daha kötü ve tutarsız.