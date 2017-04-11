Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
11.04.2017 14:11
Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
Türkiyeli sol, laik, Kemalist çevrelerin vazgeçemedikleri her fırsatta İslamcıları imtihana tabi tutup, çaktırmak tutkusunun bir örneğini veren Nuray Mert’e şebbihalaşmak yakışmış mı?  

HAKSÖZ-HABER

Nuray Mert “İslamcıların Suriye ile İmtihanı” başlıklı bir yazı yazmış. Baştan sona tutarsız, temelsiz bir yazı. Geçmişte Ortadoğu, İslamcı siyaset ve benzeri konularda belli bir birikime sahip olduğu bilinen birine hiç yakışmayan bir üslupla adeta nefret kusmuş. AK Parti iktidarına ve Erdoğan’a karşı duyduğu öfke yazarı İslamcılık etiketiyle tüm bir siyasi hatta ve geleneğe karşı yazarı saldırıya yöneltmiş adeta.

Trump’ın Suriye ordusunun kullandığı bir hava üssüne yolladığı füzeler üzerinden İslamcılar dediği muhayyel kesimi dövmeye kalkarkan,  utanmasa Esed ve hamisi İran ile dayanışma sloganı atacak gibi duruyor.

Açıkçası Doğu Konferansı adı altında Hüsnü Mahalli gibi tescilli ajanların başrol oynadığı organizasyon günlerinden kalma bir vefa ile de yazılmış olma ihtimali bulunan bu yazının tartışılacak, ciddiye alınacak pek bir yanı yok.

Geçmişte İslamcılık ve benzeri konularda nitelikli tahlillere imza atmış birinin ancak Ceyda Karan seviyesinde bir eleştiri kaleme alması kötü olmuş! Hele ki Kürt siyaseti adı altında PKK/ HDP işbirlikçiliğine sempatisini her fırsatta yansıttığı bir vasatta aynı kişinin ağzından emperyalizm eleştirisi duymak ise çok daha kötü ve tutarsız.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ABD ve Rusya’ya Güvenmesi İçin Neden Var mı?10 Nisan 2017 Pazartesi 13:02
  • Esed İçin Yolun Sonu mu?10 Nisan 2017 Pazartesi 10:38
  • Ayak Öptüren Cumhurbaşkanından Alnı Öpülen Cumhurbaşkanına09 Nisan 2017 Pazar 20:21
  • Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..09 Nisan 2017 Pazar 16:15
  • Irak ve Suriye’de Baasçılık ve Ötesi08 Nisan 2017 Cumartesi 16:30
  • ABD'nin Esed'e Ait Tesisi Vurmasının Anlamı08 Nisan 2017 Cumartesi 15:54
  • Eğer Gerçekten Samimiyseniz Esed’i Derhal Lahey’e Sevkedin!08 Nisan 2017 Cumartesi 13:38
  • ABD’ye Neden Güvenilemez?08 Nisan 2017 Cumartesi 13:23
  • ABD ve Rusya Suriye'de Neyi Amaçlıyor Olabilir?08 Nisan 2017 Cumartesi 13:09
  • Kimyasal Katliamın Bileşenleri ve Türkiye’nin Atması Gereken Adımlar07 Nisan 2017 Cuma 12:42
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim