Nuray Mert Müftülere Nikah Yetkisini Destekledi, Kemalistler Kızdı

Cumhuriyet gazetesinde yazan Nuray Mert, bugünkü yazısında okuyucu kitlesinden tepki toplayan ifadelere yer verdi.

"SUİSTİMALLERİ ÖNLEMEK İÇİN FAYDALI"

Müftülüklere nikâh yetkisi verilmesinin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası olmadığına dikkat çeken Nuray Mert, müftülüklerde kıyılan nikâhın aslında şeri çerçevede değil, mevcut medeni kanunun nikâha ilişkin mevzuatına uygun olacağını; dolayısıyla suistimalleri önlemek açısından faydalı olduğunu vurguladı.

"HUKUKİ ÇERÇEVE DEĞİŞMİYOR"

İçinde müftü lafı geçti diye muhalefet etmenin havada kalacağını söyleyen Mert, "Evliliğe dair hukuki çerçeve değişmediği durumda nikâh kıyan memurun din görevlisi olması neden sorun olur?" diyerek eleştirileri sorguladı.

LİNÇ EDİLDİ

Cumhuriyet yazarının bu sözleri üzerine sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. "Nuray Mert bu yazıyı IŞİD'in elindeki Rakka'dan yazıyor." diyenler bile oldu.

Kaynak: Ensonhaber