Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Herhâlde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Fırat Kalkanı zorunlu olan bir operasyondu"
"Ümit ediyoruz yakın zamanda El Bâb operasyonu bitecek. Bir gün veremeyiz. Fırat Kalkanı kendi sınırlarımızı korumak bakımından zorunlu olan bir operasyondu. PYD ve PKK unsurları sızıyordu, DEAŞ bomba atıp duruyordu. Suriye'nin kuzeyinde hareketli terör gruplarının bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyondu. Bu şehirlerin her birinde o şehirlerin halkı otursun. Musul Musulluların. Bunun örneğini Cerablus'ta verdik. ÖSO temizledikten sonra Türkiye'nin lojistik desteği ile 45 bin kişi geldi yerleşti. El Bâb da en kısa sürede tamamlanır inşallah. Rakka başka bir şey. Burası Fırat Kalkanı kapsamında olan bölge Türkiye'nin güvenliği ile ilgili. 5 bin km alandan bahsettik. O alanın temizlenmesi Türkiye'nin sınırlarını koruması anlamına geliyor. Son bilgilerimiz, şehrin içerisine kuvvetlerimizin girdiği şeklinde. Maalesef Rakka'nın gecikmiş olması, bir takım DEAŞ militanlarının El Bâb'a geldiğinin ve şehirdeki dirençlerin arttığı yönünde. Türkiye bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor"
"Herhalde El Bâb'la fırat kalkanı biter"
"Herhalde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil. Rakka'ya PYD ve YPG'yi koyarsanız Türkiye için güvenlik meselesi olur. Suriye rejiminin de aklını başına alacağını düşünüyorum"
"Suriye sorunu hiçbir ülke tek başına çözemez"
"Uluslararası camia Suriye konusunda yanlışın içinde oldu. 600 bin insan öldü, kültür hazinesi şehirler yerle bir edildi. Suriye kasaba kasaba bölündü. İngiltere'de iki gazete bunu manşetine aldı. Böyle devam ederse vekalet savaşlarının limiti biter ve büyük güçler savaşmak zorunda kalır. Suriye sorununu hiçbir ülkenin tek başına çözme imkanı yok. Burada uluslararası ittifakın oluşması şarttır. Halep'te bir ateşkes oldu zaman zaman ihlal ediliyor olsa da süreç belli bir yere kadar geldi. Astana görüşmesinde ilk sefer bir şey oldu. Altı yıldır muhalifler bir araya geldi. Türkiye, İran, Rusya bu sürecin gözlemleyicisi. Astana süreci, Cenevre sürecini destekleyecek olan süreçtir. Uluslararası camia bir an evvel adil ve kalıcı barış için çalışmalı. Bir ülkeye millete zorla barışı empoze etmeye çalışmasınlar"
Kaynak: Habertürk TV
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada
- ÖSO, el-Bab’ın Yüzde 40’ında Kontrolü Ele Geçirdi
- Referanduma Sunulacak Anayasa Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
- Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar
- Şanlıurfa Valiliğinden İkinci El Elektronik Satışına Kimlik Şartı
- İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor
- Kocaeli'de FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama
- Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması
- “En Az 15 Bin Filistinli Tutsak Serbest Bırakılmalı”
- Siyonist İsrail Askerlerinin Korumasında İşgal
- AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma
- YSK'dan 'Referandum Tarihi'ne Dair Açıklama
- Mısır Cuntası Refah Sınır Kapısı’nı Geçici Olarak Açtı!
- Neden İhraç Edildiler?
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
- YÖK'ten KHK'lar İle İlgili Açıklaması Neyi Açıklıyor
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
- Akdağ: Gereksiz Sezaryen Oranları Yüksek Hastaneleri Cezalandıracağız
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim