Numan Kurtulmuş’tan, Bedelli Askerlik Bekleyenlere Kötü Haber

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29.01.2017 14:10
Numan Kurtulmuş’tan, Bedelli Askerlik Bekleyenlere Kötü Haber
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bedelli askerlik konusunun yakın zamanda gündeme gelmeyeceğini açıkladı.

Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili soruya ilişkin "Geçmiş dönemde bedelli askerlikle ilgili kamuoyundaki beklentilere sözcülük etmiş birisiyim. Ama Türkiye'nin şu ortamında, terörle mücadelenin bu kadar had safhada olduğu bir ortamda bedelli askerlik konusuyla ilgili herhangi bir çalışma Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında mevcut değildir. Yakın dönemde de bu konunun gündeme gelmesi mümkün değildir." dedi.

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