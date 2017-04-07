Numan Kurtulmuş'tan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine Dair Açıklama

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'de rejimi hedef aldığı füze saldırısıyla ilgili "Bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Humus'taki rejime ait askeri üsse düzenlediği füze saldırısının ardından Ankara'dan ilk açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıyla ilgili olarak "Bunu olumlu karşılıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz."

Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar" diye konuştu:

"Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar."

Kaynak: AA