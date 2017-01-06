Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!

Suriye politikasına dair hemen her sözü yerli Şebbihaları sevince boğmaktan gayrı başka bir şeye hizmet etmeyen Numan Kurtulmuş, 'Suriye politikamız baştan beri yanlıştı' sözünden çark etti!

HAKSÖZ-HABER

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Suriye politikamız baştan beri yanlıştı' sözlerinin bazı çevrelerce çarpıtıldığını iddia ederek, 'Türkiye olarak biz orada, yeni bir barış perspektifini ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye olarak durduğumuz yer doğruydu. Hiç şüphemiz yok. Yüzde yüz doğruydu.' dedi.

Hürriyet gazetesine yaptığı Suriye politikası açıklaması eleştiri konusu olan Numan Kurtulmuş, bu sefer Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti öncesinde, Irak Kürdistanından yayın yapan Rudaw televizyonuna açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"Türkiye olarak durduğumuz yer doğruydu" sözüyle tepki toplayan önceki sözlerinden çark eden Numan Kurtulmuş’un konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Suriye politikamız baştan beri yanlıştı şeklinde bir açıklamanız olmuştu. Bundan sonra nasıl bir politika göreceğiz. Esad rejimi öncelik olmaktan çıktı mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi: "Orada söylediğimiz, Suriye politikası, genel olarak uluslararası camiayı da kastederek, Suriye'de uygulanan politika yanlıştı ve maalesef bunun bedelini Suriye halkı ödedi. Burada maalesef hiçbir ülkenin elinde, 'nasıl sorunu çözeriz?' diye bir anahtar, proje olmadı. Baştan beri keşke bölge ülkeleri bir araya gelebilse ve dışarıdan ülkelerin müdahalesi olmadan Suriye'deki krizi çözebilselerdi. Keşke uluslararası camia, Esad rejiminin barbarlıklarını, hatta biliyorsunuz kimyasal silahları da kullandı, ondan sonraki süreçte olsun hiç olmazsa nasıl durdurabileceğiz bununla ilgili bir inisiyatif alabilseydik. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Eğit-donat projeleri başarılı olmadı. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'na ciddi bir şekilde destek verilemedi. Sonunda buraya geldik. Şimdi olan oldu. Keşke bunlar olmasaydı. Ama bundan sonraki süreçte Türkiye olarak biz yeni bir barış perspektifini ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye olarak durduğumuz yer doğruydu. Hiç şüphemiz yok. Yüzde yüz doğruydu. Suriye halkının yanındaydık, Suriye'de demokratik bir sürecin başlatılmasını istiyorduk ama bunları gerçekleştirebilecek politik araçların gelişmesini sağlayamadık, gücümüz tek başına buna yetmedi. Uluslararası camianın bu noktada ciddi bir desteği olmadı. ABD başta olmak üzere birçok uluslararası koalisyonun parçası olan ülkelerin, Suriye'de sonunu nasıl çözeceğine ilişkin bir eğilimi, yönelimi, ortak bir perspektifi olmadı. Dolayısıyla söylediğimiz şey budur. Dolayısıyla biz Türkiye olarak doğru yerde durmuş olmakla birlikte bu doğru yeri tahkim edecek politikaları geliştiremedik. Buna gücümüz yetmedi."

Öte yandan Numan Kurtulmuş’un Hürriyet’teki sözlerinin bazı çevrelerce çarpıtıldığını iddia etmesi dikkat çekicidir. Şayet öyle olsa bile o zaman sözünüzü çarpıtılmaya mahal bırakmayacak açıklıkta söyleyeceksiniz. Oysa Numan Kurtulmuş’un ‘Başbakan Yardımcısı’ sıfatıyla Suriye meselesine ve hükümetin politikasına ilişkin yaptığı Hürriyet’teki açıklamanın tek örnek olmadığı biliniyor. Aksine Numan Kurtulmuş, bugüne kadar konuyla ilgili yaptığı hemen her açıklama ve değerlendirmesinde genellikle yerli Şebbihaları sevindirici ifadeler kullanmıştır. Meseleyi ortaya koyarken Suriye halkının düşmanlarının kullandığı ‘vekâlet savaşları’ terkibine dört kolla sarılması da bunun bir örneğidir.

Gerçi Numan Kurtulmuş’un tepki toplayan Hürriyet’teki açıklaması üzerine sarf ettiği bu olumlu sözlerde bir tür 'Bazıları sözlerimi çarpıttı. Bazılarınız da beni yanlış anladı.' mesajı var ama olsun! Numan Kurtulmuş her ne kadar “Yanlış anladınız” veya “çarpıttınız” sadedinde kabahati karşıdakine yükleyen bir eda takınmış olsa da yine de konuya dair bu yeni beyanı olumludur, hakkaniyete uygundur. Adalet ve hakkaniyetten uzak, Suriye halkına da mensubu olduğu partiye de zarar vermekten ve Şebbihaları sevindirmekten gayrı bir işe yaramayan önceki söylemine geri dönmez inşallah!