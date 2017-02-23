Numan Kurtulmuş Medyanın Türkiye ve Ortadoğu’da “Terör”e Karşı Tutumunu Eleştirdi

Medya ve Terör Sempozyumunda konuşan Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, aynı zamanda Türkiye’yi de hedef alan “küresel terör”ün arkasındaki güçlere dikkat çekti ve medyanın tutumunu eleştirdi.

HAKSÖZ-HABER

Numan Kurtulmuş’un konuşmasının satır başları şöyle:

Küresel terörün küresel açlıktan, küresel yokluktan, küresel çevresel felaketlerden farkı yoktur. Küresel terör, terör örgütlerinin kabiliyetleri ile çıkan ve yaşayan organizasyonlar değil; tamamının arkasında ve istisnasız uluslararası organizasyonlar devletler, politikalar var. Ama bu destekler bir gün onlara destek verenlerin başlarına bela olacaktır.

Bu bölge terör networklarının en fazla yer aldığı bölgedir ve 2. Sykes-Picot’u uygulamaya koymak isteyenler Türkiye’ye karşı oyun oynamak istiyorlar ve projeler üretiyorlar. FETÖ’den PKK, PYD, DAİŞ’e kadar tüm örgütleri Türkiye’de terör faaliyetleri yaptırarak bizi güçsüzleştirmek istiyorlar ama biz 15 Temmuz’da olduğu gibi karşı durup hem terör örgütlerini hem de arkasındakilerin oyununu bozacağız.

Bu alanda medyanın dili de önemli. Nerdeyse tüm dünya medyası birlik olmuş Türkiye aleyhine gündem oluşturuyorlar. İşte Musul’daki durum… Haşdi Şabi’yi kullanmıyorlar. Sünnilerle Şiileri ayırmaya çalışıyorlar. Neden kimse Musul’da ve diğer bölgelerde katliam yapan Haşdi Şabi’den bahsetmiyor? Irak ve Suriye Şiilerle Sünnilerin ayrı yaşamak istediklerinden dolayı parçalanmıyor, bu bölge üzerine emelleri olanların küresel politikaları yapıyor. Dini, mezhebi, ırki farklılıklar bu bölgenin zenginliğidir ve yüzlerce yıldır birlikte yaşıyoruz, bu birlikteliğin bozulmasına karşı duruyoruz duracağız da. Bu konuda irade de koyuyoruz. Burada tüm milletimizden destek alıyoruz. Medyanın da bu konuda basiretli olmasını ve bu oyunları görmesini arzu ediyoruz. Milletimizin yanında olmasını arzu ediyoruz. Ama küresel zulüm politikalarının parçası olurlarsa bu ülkeye, millete ihanet etmiş olurlar. Medya terörle ilgili haberleri verirken terör örgütlerinin propaganda gücünü görmeli. Terörle mücadele eden bu ülke dingonun ahırı değildir! Bu bağlamda medya da ayağını denk almalı. Şehit savcımızın ağzı bantlı başına silah dayanmış görüntüsünün yayınlanması medya özgürlüğü müdür? Terörün propagandası oksijendir bu örgütler için; bu propagandaya isteyerek veya istemeyerek alet olmamalıdır medya.

Ayrıca son zamanlarda medyada kullanılan terminolojiye de dikkat etmeli. “Kâinat imamı”... Ne imamı?! İmamlığın ayrı bir tanımı vardır. Bunlar imam falan değil. Bu terör örgütlerinin hepsini Allah’ın izniyle tarihin çöplüğüne göndereceğiz! Milletimizle birlikte medyanın da bu mücadelede milletin, hükumetin, Türkiye’nin yanında olmasını bekliyoruz. Bu örgütlerin arkasındaki akılla mücadelede de aynı kararlılıkta olmalıyız.”